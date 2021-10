Un insólito penal de Cecilio Domínguez y un gol de Sebastián Driussi le dieron el triunfo a Austin en la MLS

Fue un partido llamativo en la Major League Soccer. Uno de esos espectáculos en donde pasó de todo. En el encuentro que cerró la fecha 32 de la fase regular del torneo de Estados Unidos, el ex Independiente, Cecilio Domínguez, y el delantero con pasado en River, Sebastián Driussi, tuvieron un protagonismo estelar en el triunfo de su equipo Austin FC sobre Houston Dynamo por 2 a 1.

El paraguayo, quien se fue del Rojo con conflictos y reclamos salariales que complicaron la economía de la entidad de Avellaneda, tuvo una jornada insólita. Antes de retirarse lesionado y ser reemplazado por Rodney Redes, el volante improvisó una acción en la que inventó un penal que el árbitro Timothy Ford compró con inocencia. Desde los doce pasos, el atacante cruzó su remate y festejó el tanto por una desgracia ajena del arquero rival: la pelota pegó en los dos palos antes de rebotar contra la espalda de Marko Maric, quien terminó concretando el gol en contra.

En tanto que Sebastián Driussi extendió la ventaja con una nueva muestra de su capacidad goleadora y en tiempo de descuento su compañero de Costa Rica, Julio Cascante, se llevó por delante un balón y selló el 2 a 1 definitivo con otro accidente que derivó en el gol en contra.

A pesar de sumar de a tres, Austin FC no logró salir del fondo de la tabla de posiciones de la Zona B de la competición, mientras que en la Zona A el comodísimo líder, New England Revolution, que tiene como principal figura al ex delantero de Racing Gustavo Bou, empató 2 a 2 como visitante del Orlando City, franquicia en la que también se destaca el ex defensor académico Rodrigo Schlegel, y estiró nada menos que a 21 puntos la diferencia con su escolta, Nashville SC.

Cabe recordar que los protagonistas estelares de la fecha 32 de la MLS fueron los hermanos Higuaín en el Inter de Miami. Es que Gonzalo y Federico, con un tanto cada uno, encaminaron la aplastante victoria de su equipo sobre Cincinnati por 5 a 1. El ex Nueva Chicago fue el encargado de abrir la cuenta a los 6 minutos de iniciado el pleito, pero Brandon Vázquez empató el choque cuando el cronómetro marcaba los 21. Sin embargo, en el complemento se produjo la catarata de goles, que comenzó con el grito del Pipita a los 8 del segundo tiempo. Y de inmediato ampliaron la ventaja Indiana Vassilev, Lewis Morgan y Julián Carranza, quien ingresó en la etapa final. En el encuentro también estuvieron presentes los argentinos Luciano Acosta y Álvaro Barreal (ingresó en el complemento).

POSICIONES ZONA B DE LA MAJOR LEAGUE SOCCER

