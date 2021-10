Los hermanos Higuaín tuvieron una jornada soñada en la MLS y brillaron en la victoria del Inter de Miami

Fue una jornada inolvidable para la familia Higuaín en la Major League Soccer. Uno de esos partidos que quedará en la memoria de los protagonistas, por la notable producción que tuvieron los hermanos que conforman la ofensiva del Inter de Miami. Es que Gonzalo y Federico, con un tanto cada uno, encaminaron la aplastante victoria de su equipo sobre Cincinnati (5 a 1), en el compromiso válido por la fecha 32 de la competición de Estados Unidos.

El ex Nueva Chicago fue el encargado de abrir la cuenta a los 6 minutos de iniciado el pleito, pero Brandon Vázquez empató el choque cuando el cronómetro marcaba los 21. Sin embargo, en el complemento se produjo la catarata de goles, que comenzó con el grito del Pipita a los 8 del segundo tiempo. Y de inmediato ampliaron la ventaja Indiana Vassilev, Lewis Morgan y Julián Carranza, quien ingresó en la etapa final. En el encuentro también estuvieron presentes los argentinos Luciano Acosta y Álvaro Barreal (ingresó en el complemento).

“Hay grandísimos jugadores que quieren venir a la MLS, también por la manera de vivir. Estados Unidos es primer mundo a nivel seguridad, servicios y tranquilidad. Está a años luz del resto de los países en los que viví”, había dicho el ex artillero del Real Madrid en una entrevista con ESPN.

La conformidad del ex delantero de la Selección refleja su satisfacción por el presente que vive junto a su hermano en la MLS. “La liga es linda, me gusta jugarla, hay buenos equipos, buenos jugadores y cualquiera le gana a cualquiera. Me encariñé con la liga, la disfruto. De local no concentrás, nos encontramos dos horas antes en el club, te dejan estar en tu casa. Volvés un poco a las inferiores: te colgás la ropita en la percha, terminás de comer y tenés que tirar todo a la basura porque si no te ponen multa, te llevás los botines. Volvés a los inicios, te hace rejuvenecerte. De visitante viajás uno o dos días antes porque las distancias son muy largas. Las canchas son hermosas. Creció mucho y ahora que viene el Mundial están renovándolos”, detalló.

“A la MLS físicamente la veo parecida a la Premier, son todos animales corriendo, van y vienen. Son rápidos, pero distraídos, dejan huecos. Si movés la pelota de un lado para otro, se abren unos huecos enormes. Esa es la diferencia con Europa. La competitividad y la presión es otra, tenés competiciones pero el nivel de exigencia es distinto”, destacó el Pipita. Y recordó: “El haber jugado con Beckham en Real Madrid hizo más ameno el reencuentro. Es bueno como jefe, se nota su presencia cuando está. Tiene un aura que se nota, motiva su presencia acá en el club. Es un tipo súper tranquilo, normal, carismático. Es un tipo muy agradable de tenerlo. ¡Tremenda la facha! Yo fui al revés, de joven era fachero. Pero ya estoy muy feliz, con una hija y una mujer hermosa. No me importa la barba larga o estar pelado”

Por su parte, Valentín Castellano (dos goles) y Maximiliano Moralez (uno) contribuyeron para la aplastante victoria de 6 a 0 que el New York FC se quedó ante el DC United (entró Ramón “Wanchope” Ábila).

Otros resultados: Seattle Sounders 1 - Kansas City 2; Columbus Crew 1 - New York RB 2, Toronto FC 1 - Montreal 1, Philadelphia 1 - Nashville FC 0, Chicago Fire 1 - Real Salt Lake 0, Minnesota 1 . Los Angeles FC 1. Mañana jugarán Austin FC-Houston Dynamo y Orlando City-New England.

Principales posiciones

Zona A: New England 69; Nashville y Philadelphia 49; Orlando City 46; New York FC 44; Montreal, Atlanta United y New York RB 43.

Zona B: Seattle Sounders 58; Kansas City 55; Colorado 52; Portland Timbers 46; Minnesota y Los Angeles Galaxy 45.

