La lista del debate: un famoso ex goleador excluyó a Cristiano y puso a Messi entre los cinco mejores de la historia

Antonio Cassano opinó que Cristiano Ronaldo no está entre los mejores cinco jugadores de la historia.

Desde que dejó de jugar a nivel profesional, Antonio Cassano ha comenzado a ser noticia por sus opiniones sobre los equipos y jugadores que forman parte de la élite del fútbol mundial. El ex jugador italiano suele reflexionar sobre diferentes cuestiones y en una de sus última apariciones públicas opinó que Cristiano Ronaldo no forma parte de la lista de los mejores de la historia, donde sí colocó a Diego Maradona y Lionel Messi.

Todo nació a raíz de que Jorge Mendes, el agente de CR7, comentó que su cliente era “el mejor de la historia”. Entonces Cassano salió al cruce del representante en una charla en el canal de Twitch de su amigo y también ex jugador Christian Vieri, quien tiene un canal llamado Bobo TV, para discrepar dicha afirmación.

“Basta de teatro. ¿Es Cristiano Ronaldo el mejor jugador de la historia? Es el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte. Ni siquiera está entre los cinco primeros”, bromeó Il Bambino, quien luego dio los cinco nombres que considera que “están en otro nivel”.

Antonio Cassano suele opinar sobre cuestiones del fútbol mundial en el canal de Twitch de Christian Vieri (Foto: Reuters)

En la lista de Cassano figuran los dos máximos exponentes del fútbol argentino y algunas otras leyendas: “Para mí, Lionel Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y Ronaldo ‘El Fenómeno’, están en otro nivel. Si tuviera que cambiar a alguien, pondría a Marco Van Basten. No he conocido a Di Stéfano”, profundizó.

El atacante italiano, quien fuera mundialista con la Azzurra en 2014 y colgó las botas tres años más tarde, habló también en la transmisión sobre Erling Haaland, uno de los jugadores del momento. Después de elogiar las cifras del artillero noruego, el ex jugador de AS Roma, Real Madrid, Milan, Sampdoria e Inter de Milán, entre otros clubes, hizo hincapié en sus posibles destinos.

Cassano elogió a Erling Haaland y dijo que podría jugar en el Real Madrid (Foto: EFE)

“A mí me han dicho: ‘Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland’. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido”, afirmó. Sin embargo Vieri afirmó tener otra información. “Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad”, aseguró el Bobo.

