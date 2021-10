Otro capítulo del conflicto Cristiano-Solskjaer: qué técnico pidió el portugués para el Manchester United

Cristiano Ronaldo no se encuentra a gusto con Ole Gunnar Solskjaer (REUTERS/Phil Noble)

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas del pasado mercado de pases al decidir marcharse de Juventus para recalar nuevamente en Manchester United, club en el que brilló entre 2003 y 2009. Uno de los factores que inclinó la balanza a favor de la entidad inglesa fue que el entrenador de los Diablos Rojos es el noruego Ole Gunnar Solskjær, quien fuera su compañero en su anterior paso por la institución.

Pese a ser viejos conocidos, la relación entre ambos actualmente no sería la mejor. La primera bomba explotó el fin de semana, cuando The Sun filtró detalles del cortocircuito que mantuvo CR7 con el director técnico producto de su suplencia en la igualdad 1 a 1 ante Everton en Old Trafford el pasado 2 de octubre.

“Estoy en condiciones de comenzar todos los partidos de la Premier League”, fue la frase que esbozó el luso durante su encontronazo con el noruego. Según una fuente del cuadro británico, “Ronaldo estaba extremadamente decepcionado por haber sido enviado al banquillo”. Tras lo sucedido ante Everton, el delantero participó con su selección de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de Liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos”, añadió esta persona que trabaja dentro del club de Manchester.

Aunque en el encuentro siguiente a la igualdad contra los de Liverpool Cristiano Ronaldo fue de la partida y jugó todos los minutos (el sábado participó en la caída por 4-2 ante Leicester), la novela sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Según informó El Chiringuito, el futbolista habló con la dirigencia de los Diablos Rojos y solicitó la contratación de Zinedine Zidane, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su salida del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane coincidieron en Real Madrid (Getty Images)

El estratega francés y el luso coincidieron en la Casa Blanca, donde conformaron una dupla letal, al cosechar tres Champions League en fila.

Luego de la caída ante Leicester, Manchester United perdió terreno en la carrera por el título en la Premier League, al cosechar solamente 14 unidades, cinco menos que el líder Chelsea. Los Diablos Rojos se ubican en el sexto lugar en la tabla, posición que no brinda ningún pasaje a las competencias internacionales. Los ingleses mañana se jugarán una carta importante en la Champions League, al recibir al líder del Grupo F, el Atalanta de Italia.

El delantero, que ya supo ganar tres Premier League, dos Copas de la Liga, dos Community Shield, una FA Cup, una Champions League y un Mundial de Clubes en el club, lleva disputados 7 partidos en Manchester y marcó 5 goles.

