Floyd Mayweather explicó por qué no pudo noquear a Logan Paul y no descartó más peleas de exhibición en el futuro

Floyd Mayweather y Logan Paul protagonizaron un combate de exhibición en el Hard Rock Stadium

“Ya no tengo más 21 años. Este tipo de peleas y el ir a muchos rounds con estos jóvenes demuestran mis habilidades”, fue lo primero que expresó Floyd Mayweather, quien a los 44 años se mostró igual de competitivo en la exhibición que protagonizó ante el YouTuber Logan Paul.

“Con los pesados va a ser difícil para él, pero es un peleador duro, competidor. Vi que se divirtió y la verdad, me sorprendió. Es un buen pibe”, reconoció Money sobre Logan Paul, que con 26 años hizo historia al pelear con la leyenda del boxeo. El youtuber solo tenía un antecedente en el deporte de los puños y fue con derrota por puntos en 6 rounds, en decisión no unánime, ante otro youtuber, el inglés Olajide William Olatunji (KSI), en noviembre de 2018.

El ex multicampeón de boxeo, que dejó una excepcional marca de 50-0-0 con 27 KO, aclaró que se divirtió y les agradeció a los fanáticos por haber contribuido con el espectáculo. En este sentido, no descartó continuar realizando este tipo de exhibiciones. “Yo vine a divertirme y les quiero agradecer a todos los fans que vinieron. Ustedes son increíbles, los que compraron el PPV, muchas gracias”.

“Yo me divertí con este rival pesado, más allá que no tenía mucha experiencia. Yo sabía que iba a ser difícil. Me divertí, estoy seguro que él también se divirtió y ojalá los fans se hayan divertido”, continuó Money. En tanto, sobre el futuro y una hipotética pelea incluso con Jake, el también youtuber, actor y hermano de Logan Paul, manifestó: “No sé lo que me espera para mi futuro, pero voy a hablarlo con mi equipo. Vamos a ver lo que sigue. Yo hice este deporte por 25 años. Repito, no tengo más 21 pero hoy me divertí mucho”.

Floyd Mayweather venía de realizar otros dos combates supermillonarios: con la estrella de la UFC Conor McGregor, a quien noqueó técnicamente en 10 rounds, en agosto de 2017 y otro ante el kickboxer Tenshin Nasukawa, a quien noqueó rápidamente en diciembre de 2018.

Pra este combate, Mayweather ya tenía asegurada una bolsa de USD 10 millones, pero además en su contrato figura que se quedó también con el 50% de lo generado por PPV (el sistema de “pago por ver” muy común en los Estados Unidos y en otros países).

Las estimaciones indican que más de 2 millones de estadounidenses pagarían los 49,99 dólares para ver el evento y otro millón también haría lo mismo en diferentes partes del mundo. Es por eso se estima que la ganancia de Money rondaría los USD 100 millones, sin importar el resultado.

