Una ex figura de la NFL la pasó mal en uno de los combates preliminares de Mayweather-Paul: vio la lona tras un tremendo golpe al mentón

El boxeador Brian Maxwell (pantalón blanco) enfrentó a la ex figura de la NFL, Chad Johnnson (pantalón negro) en la pelea de exhibición en el Hard Rock Stadium (Mandatory Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Chad Johnson, ex figura de la NFL, debutó como boxeador frente al pugilista Brian Maxwell en uno de los combates preliminares de la pelea entre Floyd Mayweather y el YouTuber Logan Paul. El ex referente de los Cincinnati Bengals en la NFL y que también representó a los New England Patriots y Miami Dolphins, estuvo al borde del KO en el Hard Rock Stadium de Miami.

La pelea pautada a cuatro rounds fue emocionante de principio a fin. En el último asalto Chad Johnson, de 43 años, sufrió un tremendo golpe al mentón de parte de Brian Maxwell, diez años menor, que lo mandó a la lona. La ex figura de la NFL igualmente se pudo poner de pie y terminó el combate, que no tuvo ganador por ser considerado de exhibición.

“Esto es algo que haré sólo una vez”, declaró en la previa el ex receptor abierto de la NFL, cuando se le preguntó si la la pelea que iba a tener en Miami, sería la primera de muchas. Johnson incluso había asegurando que estuvo trabajando tanto en su boxeo, que estaba listo para divertirse y hacer que los aficionados se diviertan porque pretende pelear como lo hacía el polifacético Emmanuel Augustus. Además de que iba a cumplir un sueño al oír la campana.

“Nunca pensé que habría una oportunidad de hacerlo, pero me encanta el boxeo. Soy amigo de cada uno de los boxeadores porque me encanta y estudio todo de ellos. Nunca pensé que esto fuera a pasar, pero cuando Floyd llamó, lo primero que le pregunté es cuánto tiempo había para prepararme. Cuando supe que había tiempo suficiente para ponerme ahí, sabía que podía lograrlo”, añadió el también conocido como ‘OchoCinco’.

Esto, del boxeo, dijo, no es para siempre. “Esto es algo que haré sólo una vez”, aclaró. “He hecho muchas cosas locas en la vida, y esta aporta porque es parte de una lista de deseos cumplidos. Voy a tratar de divertirme y entretener”, había sentenciado Chad.

Enfrente estuvo Brian Maxwell, un boxeador de 33 años que llegó con una marca 0-3 en el Bare Knuckle Fighting Championship. Entre sus caídas se incluye la única pelea como profesional: derrota por KO en el segundo round ante Gaspard Pierre.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de ESPN.