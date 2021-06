Quién es Logan Paul, el rival de Floyd Mayweather: de ganar millones en YouTube a boxear contra una leyenda

Logan Paul enfrentará a Floyd Mayweahter

Aunque sea parte de un espectáculo promocional, el regreso de una leyenda como Floyd Mayweather a los cuadriláteros siempre paraliza al mundo del boxeo. Su famoso récord profesional de 50-0 lo coloca en el Olimpo de los grandes púgiles de todos los tiempos. Después de su último combate por un título, ante Andre Berto a finales del 2015, se enfrentó a personalidades de otros deportes de contacto, como el irlandés Conor McGregor (agosto de 2017) y el japonés Tenshin Nasukawa. Lo realmente llamativo de este tercer regreso es que su rival está lejos de ser un atleta: Logan Paul es una figura pública, una de las grandes celebridades de YouTube, un joven que se hizo millonario a partir de la generación de contenido viral en la web y que ahora irrumpió en la escena boxística para medirse ante uno de los hombres más prestigiosos en la historia de esta disciplina.

La expectativa del fenómeno que será transmitido en Latinoamérica por ESPN llegó a tal punto que se celebrará en un día atípico para el boxeo: pelearán en el Hard Rock Stadium de Miami este domingo 6 de junio desde las 21 (hora Argentina) para evitar quitarle audiencia en el PPV al campeón mundial Teófimo López, quien iba a hacer su reaparición este sábado en un principio pero que finalmente reprogramó su combate para el próximo 19 de junio.

Para entender los orígenes del rival de Floyd, Logan Paul, hay que remontarse al 2013, cuando empezó a ganar reconocimiento con sus vídeos cortos en la aplicación Vine, una red social con filmaciones de 6 segundos. Si bien ya había experimentado con YouTube cuando era más pequeño, su verdadera fama la consiguió haciendo sketches de comedia en Vine con otros usuarios populares y así paulatinamente empezó a construir su propia audiencia.

Cuando esta plataforma caducó en 2017, Paul se enfocó otra vez en su canal de YouTube pero cambió la dinámica de sus apariciones: incorporó vlogs diarios y obtuvo rápidamente gran número de suscriptores, que también se replicaron en sus perfiles de Facebook, Instagram, Snapchat y otras redes. Eso le permitió a aparecer en programas de televisión estadounidenses como Law & Order: SVU, Weird Loners y Stitchers y consiguió incluso papeles en varias películas, hasta protagonizó un film que él mismo escribió llamado Airplane Mode, una especie de American Pie para nuevas generaciones.

Logan Paul se hizo famoso a través de Vine y se consolidó como una celebridad a nivel mundial en YouTube (Foto: AP)

En el 2018, ya estaba entre el Top 10 de los youtuber con mayores ganancias y acumulaba más de 50 millones de seguidores combinados en sus múltiples cuentas en diferentes plataformas. Su imperio mediático tambaleó ese mismo año cuando perdió la mayoría de sus patrocinadores y millones de suscriptores por grabar a fines de 2017 un vlog en Aokigahara, mejor conocido como el “bosque suicida” de Japón: Logan Paul mostró el cadáver de un hombre que se había colgado de un árbol. Le llovieron muchas críticas desde varias partes del mundo y su canal fue eliminado del programa Google Preferred de YouTube, que es donde las marcas venden anuncios en el 5% superior de los creadores de contenido de la plataforma. YouTube también suspendió proyectos originales que tenía con él. Después de ofrecer disculpas públicas, su carrera en Internet siguió su curso.

Para mediados de 2018, sus apariciones ya habían dejado de estar limitadas a la web y el boxeo apareció dentro de su espectro de actividades. En agosto de este año, Logan Paul se enfrentó al youtuber británico KSI en Manchester y su pelea terminó en empate. Ambos acordaron una “revancha”, que tomó aún más dimensión y se celebró bajo normas profesionales en noviembre de 2019 en el Staples Center de Los Ángeles. Aquel combate que ganó KSI formó parte de una cartelera en la que Billy Joe Saunders defendió con éxito su título de peso súper mediano de la OMB contra Marcelo Coceres, y Devin Haney también tuvo éxito en su defensa de la corona de peso ligero del CMB contra Alfredo Santiago. El mundo del boxeo destacó la seriedad de las celebridades.

Así es como Logan Paul llega a ser parte de un nuevo regreso de Floyd Mayweather Jr. a los cuadriláteros de boxeo. Su evento en el Hard Rock Stadium de Miami es uno de los más esperados del año. Money firmó un contrato de seis peleas con Showtime en 2013, un acuerdo que empezó con una victoria ante un Canelo Álvarez de solamente 23 años. En 2015 se enfrentó a Manny Pacquiao en un evento definido como La Pelea del Siglo y generó más de USD 600 millones en ingresos totales. El dinero es muy importante para Floyd, quien se dio cuenta que este youtuber podía ser un gran atractivo para generarlo. Según informó The Athletic, la revancha de Logan Paul con KSI se ubicó como el tercer evento más reproducido del año en la plataforma DAZN, detrás de una pelea de Anthony Joshua y el nocaut de Canelo sobre Sergey Kovalev.

Logan Paul se enfrentará a Floyd Mayweather en Miami (Foto: USA TODAY Sports)

Ambos llevaron sus intercambios verbales a una negociación formal para concretar una pelea que iba a hacerse inicialmente en febrero pero que finalmente se estipuló para mitad de año. Logan Paul no es un boxeador profesional pero desde que se metió en este deporte se ha tomado su preparación muy en serio, entrenando anteriormente con el ex campeón de peso pesado Shannon Briggs. También estuvo preparándose en gimnasios de San Juan, Puerto Rico. En sus apariciones sobre el ring se lo ha notado muy agresivo, aunque ahora tendrá enfrente a un Mayweather que construyó su leyenda e ingresó al Salón de la Fama a partir de sus habilidades defensivas sublimes. El peleador invicto de 44 años es prácticamente intocable.

Según lo pactado, Mayweather no puede superar las 160 libras (72,5 kilos) y su rival, de 26 años, figura como peso crucero desde su velada ante KSI, por lo que no puede pesar más de 190 (86 kg). El combate no será regulado por la Comisión de Boxeo del Estado de Florida pero lógicamente habrá un árbitro. Aunque no se llevarán puntuaciones ni habrá decisión oficial, será un combate a ocho asaltos, con guantes de 10 onzas y con nocauts legales.

Este es un evento más en el que Money espera ganar unos USD 100 millones para alimentar su jugoso patrimonio. Su oponente también ha sabido engrosar sus bolsillos. De acuerdo al sitio web Celebrity Net Worth, la fortuna actual de Logan Paul está valuada en más de USD 19 millones. El propio Mayweather se refirió al combate como un “robo a un banco legalizado” y dijo que aunque está retirado de las peleas, no dejará pasar oportunidades de ganar dinero. “Tenemos que darle un espectáculo a la gente. La gente se merece un espectáculo. Si estas personas pagan su dinero y la pelea termina en el primer asalto, se enojarán”, adelantó ante la prensa.

Logan Paul irrumpió en el pugilismo casi al mismo tiempo que lo hizo su hermano menor Jake –que tiene más de 20 millones de suscriptores en Youtube–, aunque esta celebridad ya acumuló tres peleas victoriosas en un año: contra el youtuber Ali Eson Gib, contra el ex jugador de la NBA Nate Robinson y frente al ex luchador UFC Ben Askren. Su agenda pugilística sigue nutrida: peleará el sábado 28 de agosto ante el ex campeón mundial de UFC Tyron Woodley y Mayweather confesó que analiza enfrentarlo tras pelear con Logan.

Al igual que su hermano, el mediático Logan Paul convive con las críticas del mundo del boxeo pero le hizo morder el anzuelo a varios fanáticos y voces respetadas. “La gente está jugando mi juego, yo sabía que iba a suceder”, dijo el joven que ahora hizo regresar a una leyenda.

