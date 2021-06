Las atípicas reglas que tuvo la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul

Floyd Mayweather puso en juego una vez más su prestigio contra el youtuber Logan Paul (AFP)

Durante su carrera, Floyd Mayweather supo ser uno de los deportistas que más dinero generó en el planeta y al parecer lo sigue siendo después de su retiro. Si bien su estilo de vida es centro de controversias, su capacidad para ampliar los ceros de su cuenta bancaria es indiscutible y este domingo miles de millones de personas en todo el planeta fueron espectadores de esto con el retorno del norteamericano al cuadrilátero para enfrentar al youtuber Logan Paul.

La pelea de boxeo no fue oficial, por lo que vale aclarar que el invicto de 50 presentaciones que ostenta Money no se vio perjudicado. Él mismo ya aclaró hace años que solo volverá a combatir en caso de que se le presente una oportunidad de como esta, es decir, un duelo de exhibición por el que ganó millones de dólares. “Es como un robo a un banco”, admitió la semana pasada al referirse a la fortuna que embolsará en apenas minutos.

Al no estar regido por ninguna comisión de boxeo, fueron los protagonistas quienes acordaron las reglas. Es importante destacar que en lo que se refiere a golpes permitidos y prohibidos todo fue similar a los de una pelea profesional, por lo que los luchadores solo pudieron usar sus puños para lastimar a su oponente. Además, fueron ilegales las agresiones debajo de la cintura o en la espalda.

La contienda se celebró a ocho asaltos de tres minutos cada uno, es decir, que los aficionados acostumbrados a los 10 ó 12 rounds se quedaron con las ganas de ver más.

Floyd Mayweather peleó como profesional por última vez ante Conor McGregor en 2017 (Getty Images via AFP)

En cuanto a la protección, no utilizaron cascos, como ocurre en el pugilismo amateur, pero usaron guantes de 10 onzas, dos más que en el profesionalismo. Una onza equivale a 28,70 gramos y es la medida que aplica para determinar el peso de los guantes en los deportes de contacto, es decir que a mayor cantidad de onzas, menor es el impacto de los golpes. En la previa, Mayweather se había quejado porque en un principio se analizaba la posibilidad de que peleen con 14 onzas para mayor protección, algo que Floyd, de 44 años, entendía que beneficiaría a su oponente.

Sin duda, la particularidad más grande es que no hubo jueces, aunque sí un árbitro. Es decir que no hubo un ganador final a menos de que haya nocaut, hecho que no ocurrió. Al no haber tarjetas, lo que ocurrió en cada asalto fue parte de la historia una vez que sonó la campana y el referee fue la única autoridad. Justamente era él quien podía detener la acción si consideraba que uno de los dos peleadores no estaba físicamente capacitado para continuar.

Por todo esto, tanto Mayweather como Logan deberán noquear a su contrincante para poder alzarse con la victoria, aunque esta no quedará en los registros de ninguno de los dos. Esto también motivó a las principales casas de apuestas a no incluir este evento en su agenda.

Otro detalle curioso fue que ambos luchadores pertenecen a pesos distintos según la información arrojada en el pesaje realizado el sábado. El ex campeón mundial de cinco categorías diferentes acusó 155 libras (70,3 kilos), por lo que peleó como mediano. Por su parte, Paul, de 26 años, es peso crucero y ha registrado 189,5 libras (85,9 kg) al pasar por la balanza. Ninguna comisión de boxeo permitiría este enfrentamiento por semejante diferencia de peso.

Logan Paul adelantó que noquaría a Mayweather y que no le daría revancha. Sin embargo, completaron los 8 rounds y adelantó que podría haver una segunda contienda (Getty Images via AFP)

La gran pelea se llevó adelante en el Hard Rock Stadium de Miami, hogar de los Miami Dolphins de la NFL, y de los Miami Hurricanes del fútbol americano universitario. El recinto también ha albergado grandes eventos como el Super Bowl, en seis ocasiones, el BCS Championship Game de la NCAA, Wrestlemania en el 2012 y el Abierto de Miami en Tenis, además de varios partidos de fútbol.

En América Latina, el evento se siguió a través de ESPN, mientras que TV Azteca 7 lo transmitió en México y en los Estados Unidos fue mediante el sistema de PPV (pago por ver) y su tarifa fue de USD 49,99.

