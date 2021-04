Ameal-Riquelme, el estreno de la nueva fórmula en Boca: el contundente gesto tras la renuncia de Mario Pergolini

El fuego se fue aplacando con el correr de las horas tras la abrupta salida de Mario Pergolini como vicepresidente primero de Boca y el primer gesto de los máximos exponentes de la comisión directiva que quedó se unieron para transmitir una imagen de tranquilidad. Mientras se aguarda por lo que sucederá mañana a las 18 en el canal Boca Predio, uno de los detonantes que llevaron a la renuncia al ex vice, Jorge Ameal y Juan Román Riquelme se exhibieron como nueva fórmula observando el partido de la Reserva ante Defensa y Justicia en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

“En ningún momento me mencionó algún problema que haya tenido o que se peleó con alguien del Consejo de Fútbol. Es una decisión y la respetamos. El Consejo de fútbol, tantas veces criticados, es algo que con el tiempo van a estar todos agradecidos. Boca es muy grande y esto sigue”, fueron algunas de las frases que dejó Ameal horas después de confirmarse la dimisión de Pergolini. El presidente trató de “normalizar” el portazo de su principal ladero pero la bomba ya había explotado y tuvo que soportar las esquirlas.

Ninguno de los integrantes del CDF se refirió a la despedida de Pergolini, quien dialogó con Jorge Bermúdez y Raúl Cascini (pero no con Riquelme) antes de formalizar su adiós. “Mentiría si digo que tuve una mala relación con Román. Con los otros tres llamados Consejo a veces era más picante. Yo creo que ellos sienten el lugar muy propio, y a mí me parece que no debería ser así”, declaró Mario hace algunas horas, sumando también al tercer implicado en esta cuestión, Marcelo Delgado.

El trinomio en Boca duró poco más de un año: Pergolini pegó el portazo

En principio, el sillón de vice primero que dejó libre Pergolini sería ocupado por Riquelme según se dispondrá en la reunión de Comisión Directiva del próximo lunes. El estatuto de la institución de la ribera indica que “los cargos de Presidente y Vicepresidente 1º se elegirán en los comicios en forma directa, pudiendo ser reelectos por un (1) solo período consecutivo. Los cargos de Vicepresidente 2º, Vicepresidente 3º, Secretario General, Prosecretario General, Secretario de Actas, Tesorero y Protesorero se distribuirán anualmente en la primera reunión ordinaria del cuerpo, los restantes nueve (9) miembros se desempeñarán como vocales titulares. En casos especiales podrá efectuarse alguna sustitución cuando la Comisión Directiva lo considere necesario”.

De todas maneras a Román lo único que le interesa es llevar adelante su función como responsable del Consejo de Fútbol, área en la que se siente cómodo. No peleó por ser vice primero durante la campaña presidencial de Ameal y tampoco intentará tomar ese cargo ahora. Claro que de cara a las elecciones de 2023 ya tiene ideado presentarse como candidato presidenciale y habrá que aguardar por la evolución de su relación con un Jorge Amor al que, por el momento, no se le cruzó la idea de renunciar.

“Aquí no ha pasado nada”, es la postura corporal que adoptaron Ameal y Riquelme, desayuno de por medio, con su mitin en Ezeiza y el encuentro del equipo de Sebastián Battaglia como excusa. Pero la tormenta se desató y Boca, desde ahora, estará bajo las órdenes de un doble comando.

SEGUIR LEYENDO: