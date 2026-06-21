María Fernanda Cabal aseguró que Abelardo de la Espriella tiene grandes retos en la presidencia: seguridad, economía y orden, los más importantes

La senadora saliente del Centro Democrático se pronunció previo al resultado del preconteo y reveló los tres retos de Abelardo desde la Casa de Nariño en caso de resultar electo - crédito @MariaFdaCabal/ - Sergio Acero/Reuters

La seguridad, las fronteras y la inversión minero-energética son los tres retos que la senadora María Fernanda Cabal le trazó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que encabeza el preconteo de la segunda vuelta con 12.944.441 votos —el 49,65%— frente a los 12.697.154 sufragios del senador Iván Cepeda Castro con 121.853 de 122.020 mesas informadas.

La senadora saliente del Centro Democrático fue directa en su conversación con Semana: “Obviamente, yo aspiro a que sea Abelardo, no el comunista”, previo a que se confirmara en el preconteo el resultado en el que el abogado supera a Iván Cepeda.

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Los tres desafíos que traza la senadora

La senadora saliente aseguró que Abelardo tiene tres grandes retos en su presidencia - crédito @MariaFdaCabal/X

El primero es la seguridad, que Cabal planteó recuperar “de la mano del escudo de las Américas con Donald Trump”.

El segundo es el control de las fronteras, para lo cual señaló que el camino son “los acuerdos bilaterales”.

El tercero es la reactivación de la confianza inversora. “Tiene que generar confianza invitando otra vez la inversión minero-energética con subastas a treinta años”, afirmó la senadora.

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María Fernanda Cabal sobre su deseo de fundar su propio movimiento político

La exsenadora María Fernanda Cabal presentó su idea de construir un nuevo movimiento político en Colombia, con la intención de renovar la derecha y reivindicar principios tradicionales.

En sus declaraciones, afirmó que busca “una nueva derecha que no sienta vergüenza de defender las ideas de libertad”, referidas principalmente a la familia, la fe y la libertad de mercado. Para Cabal, el Estado impone trabas excesivas que limitan el desarrollo de los individuos y el crecimiento económico, por lo que propone romper con esas restricciones y fomentar un entorno donde los ciudadanos puedan prosperar.

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María Fernanda Cabal dejó el Senado con mensaje firme sobre valores y convicciones políticas - crédito Colprensa

Durante su entrevista, la excongresista destacó el potencial de Colombia para avanzar en bienestar y crecimiento social, gracias a sus recursos y capacidades, aunque reconoció la presencia de obstáculos sociales y políticos. Señaló la existencia de una “minoría muy mala” que, según ella, frena el progreso del país y que es necesario derrotar para abrir paso a sus propuestas.

Tras doce años en el Senado, Cabal se despidió con un mensaje enfático sobre su legado: defendió la libertad, la propiedad privada y el fortalecimiento institucional. Manifestó su orgullo por haber sido “la mujer más votada y orgullosamente de derecha”. La exsenadora también llamó al Centro Democrático a “volver a recoger su raíz” y mantener claridad en sus ideales, diferenciando su despedida por enfatizar la importancia de la identidad ideológica.

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Cabal concluyó que, fuera del Congreso, seguirá promoviendo los valores y convicciones que considera fundamentales para la sociedad colombiana.

Sobre su relación con Álvaro Uribe

La senadora María Fernanda Cabal confirmó que su vínculo con Álvaro Uribe Vélez se ha deteriorado, especialmente tras la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. Cabal, que estuvo doce años en el Congreso representando a este partido, afirmó que el expresidente “ni supo valorarme” como aspirante al primer cargo del país.

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Según sus declaraciones a Pulzo, la decisión de Uribe fue influenciada por prejuicios y las opiniones de un círculo interno que, según ella, la adversa dentro del partido.

María Fernanda Cabal insiste en que su relación política y personal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez está fracturada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La senadora calificó la relación con Uribe como “distante”, aunque descartó enfrentamientos públicos o descalificaciones hacia él. Explicó que, a pesar del quiebre, siente una “inmensa gratitud” por la oportunidad política que recibió bajo su liderazgo y reiteró su admiración por el legado del exmandatario.

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Cabal expresó dudas sobre la transparencia en la elección de la candidata presidencial, proceso en el que también participaron Paola Holguín y Andrés Guerra. Al no ser elegida, ya tiene clara su salida del Centro Democrático, partido al que pertenece desde su fundación.

La fractura interna quedó reflejada en la campaña, cuando Cabal y Holguín no acompañaron públicamente a Valencia, lo que evidenció las tensiones actuales en la colectividad.

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