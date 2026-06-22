Gustavo Petro denunció restricciones al ingreso de abogados de escrutinio en Corferias y exigió acceso

Gustavo Petro denunció restricciones a juristas en el escrutinio electoral de Bogotá - crédito Colprensa

Los resultados electorales presidenciales en Colombia transcurren bajo alta tensión luego de difundirse los últimos informes del preconteo dado por la Registraduría, que reflejan una diferencia mínima entre los dos principales candidatos Abelardo de la Espriella con 12.950.642 (49,65%) e Iván Cepeda 12.702.592 (48,70%).

Tras lo anterior, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), publicó en su cuenta de X un mensaje enfocado en mantener la calma y en convocar a la acción jurídica.

PUBLICIDAD

El boletín número 21, que recoge el 99,77% de los votos, muestra a Cepeda con 12.688.725 votos (48,71%) y a ADLE con 12.933.963 sufragios (49,65%), lo que representa un margen de apenas 0,86%.

Bolívar instó a los abogados interesados en colaborar con el proceso de escrutinio a acudir de inmediato a los lugares donde se encuentran las comisiones responsables de la revisión y consolidación de los resultados.

PUBLICIDAD

Gustavo Bolívar convocó a abogados para reforzar el escrutinio ante ajustado margen electoral - crédito @GustavoBolivar/X

“Necesitamos abogados y abogadas en estas 186 Comisiones Escrutadoras, en total son 3217, las demás están cubiertas pero se pueden reforzar, ya van escrutadas 9806”, puntualizó el senador, enfatizando la relevancia del respaldo legal en cada etapa.

El pedido de Bolívar fue reforzado por la exministra Susana Mahumad, quien apeló a los profesionales del derecho vinculados al Pacto Histórico para presentarse en los pabellones 1, 6 y 8 de Corferias en Bogotá, así como en los espacios de escrutinio dispuestos en todo el país.

PUBLICIDAD

“Se les entrega poder, vayan con tarjeta profesional o fotocopia. Y en todo el país en el lugar designado para el escrutinio”, escribió Mahumad en su red social de X, alentando la presencia activa de abogados en cada punto para garantizar transparencia y vigilancia.

Mientras se intensifican los operativos de control y seguimiento, el presidente Gustavo Petro denunció en X que abogados acreditados para el escrutinio no están siendo autorizados a ingresar a Corferias, donde se desarrolla una parte central del proceso.

PUBLICIDAD

Susana Mahumad convocó a abogados del Pacto Histórico para reforzar vigilancia en Corferias y todo el país - crédito @susanamuhamad/X

“No están dejando entrar los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá. Le solicito a la policía nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio”, reclamó el mandatario, haciendo hincapié en la necesidad de asegurar el acceso de los representantes jurídicos de todas las agrupaciones políticas.

Petro remarcó que la determinación final sobre la presidencia corresponde únicamente a los jueces del escrutinio y pidió evitar proclamaciones prematuras.

“Solo los jueces determinan quién es el presidente de Colombia. Toda declaratoria hoy de un triunfo en las elecciones solo es deseo”, advirtió el presidente, subrayando la importancia de respetar los procedimientos legales y las etapas de verificación antes de reconocer resultados definitivos.

PUBLICIDAD

Presidente Petro advirtió que solo los jueces pueden definir la presidencia y rechazó proclamaciones anticipadas - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro llamó a la calma y pidió acuerdo nacional ante ajustado preconteo: “No se puede proclamar ningun presidente”

El presidente Gustavo Petro instó a la serenidad ciudadana luego de conocerse cifras preliminares del preconteo electoral, que muestran una paridad inédita entre los candidatos, dando una victoria al candidato de la extrema derecha Abelardo de la Espriella. “Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda”, indicó Petro en un mensaje publicado en X.

El mandatario advirtió que, bajo estas circunstancias, “no se puede proclamar ningun presidente”, y enfatizó que “es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”. Con estas palabras, subrayó la relevancia de respetar cada etapa del proceso y evitar anuncios anticipados.

PUBLICIDAD

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro reaccionó ante la victoria de Abelardo de la Espriella y puso en duda el triunfo del abogado de derecha - crédito @petrogustavo/X

Petro hizo un llamado directo a la calma. “Tranquilidad entre la ciudadanía por favor”, solicitó, al tiempo que alertó sobre la polarización nacional.

“La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad”, expresó, señalando la necesidad de preservar la soberanía y la unidad en un momento de alta tensión.

PUBLICIDAD

Por último, el jefe de Estado propuso buscar soluciones colectivas para afrontar el escenario electoral. “Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir”, concluyó Petro, resaltando la importancia de construir consensos para garantizar estabilidad y convivencia democrática.