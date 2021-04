Pergolini dio detalles de sus cruces con el Consejo de Fútbol que lo llevaron a alejarse de Boca: “A veces era picante”

Mario Pergolini cargó contra el Consejo de Fútbol que maneja Riquelme

Mario Pergolini volvió a hablar sobre su renuncia como vicepresidente primero de Boca, aunque esta vez brindó detalles de los cruces que tuvo con el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme. Si bien aclaró que no tuvo mala relación con el ídolo, sí reconoció que con los otros tres (Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado) “a veces era más picante”.

“Acepto que ellos son el fútbol, pero también deberían aceptar que hay gente que sabe mas de comunicación, de marketing y de tecnología”, expresó el conductor televisivo en diálogo con Un Buen Momento por Radio La Red. Y disparó: “Yo creo que ellos tres sienten el lugar muy propio, y a mí me parece que no debería ser así”.

Las frases más destacadas de Mario Pergolini y su relación con el Consejo de Fútbol de Boca:

Jorge (Ameal) y Román (Riquelme) realmente quieren lo mejor, pero es muy difícil entender cómo cada cual quiere llevarlo adelante. Yo necesito más organización, ciertas cosas no pueden ser tan independientes. En el caso del fútbol parece que sí. Todo se resuelve ahí en el predio de Ezeiza, es una potestad que se le había dado. Yo lo acepté, son las personas capacitadas para hacerlo, hacerte el machito de afuera es sencillo, por eso digo que ellos tienen que hacer la labor para la que fueron mandados. Están demasiados encarados en su propio proyecto y a mí me cuesta si no veo integridad a todo lo que sea del club. No podía trabajar. Si no podés aportarle algo a alguien, tenés que correrte”.

“Escuché que decían ‘Mauro sabe de música’. Yo creo que sé un poco más que eso, la parte de tecnología, donde hace 10 años que trabajo fuertemente en eso con empresas que son protagonistas para la región. Hay un camino para seguir y hacer, pero es muy difícil en el fútbol argentino. La incapacidad para atravesar el fútbol argentino es lo que me frustra. Qué loco que no pude encontrarle la vuelta a esto”.

“Como yo acepto que ellos son el fútbol, también deberían aceptar que hay hay gente que sabe mas de comunicación, de marketing y de tecnología. Cuando dicen que uno pone cámaras... uno pone cámaras, también que se conecta al GPS y también da trazabilidad y también te da estadísticas, y eso se puede pasar a las redes como entretenimiento y se puede interactuar con otras cosas”.

“Creo que cada cual tiene que hacer lo que sabe hacer. Se puede charlar y discutirlo, pero no meterse en lo otro. Esa es mi visión. Boca es re grande, como dijo Jorge. Ellos se mueven más cómodos en las adversidades que yo”.

“Destratado por Román en el predio no, tengo que ser sincero y mentiría si digo que tuve una mala relación con Román. Con los otros tres llamados Consejo a veces era más picante. Yo creo que ellos sienten el lugar muy propio, y a mí me parece que no debería ser así, pero no quiero dejar esto para que se fijen lo que está pasando. Es mi visión”.

“Es gente de carácter fuerte, yo también lo soy y el presidente también lo es. Es complicado, en este trío realmente uno tiene que saber el lugar que ocupa y por qué. En este trío, con Jorge y conmigo, la fórmula dura, yo ocupo un lugar. Cuando llega Román todo cambió mucho indudablemente y yo lo dije muchas veces. La fórmula son ustedes, yo colaboro, y ellos dijeron quedate y cada cual hace lo que tiene que hacer. Yo no lo logré, pero ellos sí lo van a lograr. El hincha y socio tiene que estar tranquilo. Entiendo que da para hablar mucho y hacer lío, uno no se va porque estaba tranquilo, por supuesto que pasan cosas. No pude manejarla más allá de lo que pueda hacer personalmente”.

Artículo en desarrollo...