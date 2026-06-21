Colombia

Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

La jornada electoral se realiza bajo vigilancia policial, restricción en la venta de bebidas alcohólicas y normalidad en el transporte público. Para votar es obligatorio presentar la cédula y cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades

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Solo los ciudadanos con cédula de ciudadanía podrán votar en las mesas asignadas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Solo los ciudadanos con cédula de ciudadanía podrán votar en las mesas asignadas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ciudad de Barranquilla inicia este 21 de junio una nueva jornada de elecciones presidenciales, en la que miles de ciudadanos están convocados para ejercer su derecho al voto en los 249 puestos habilitados en la capital del Atlántico. La apertura de urnas está prevista desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El operativo de seguridad en Barranquilla cuenta con más de 3.400 policías distribuidos en los puntos de votación, junto a tecnología de vigilancia y monitoreo constante. La ley seca empezó a regir desde las 6:00 de la tarde del 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22, con prohibición absoluta para la compra y consumo de bebidas alcohólicas en comercios y espacios públicos.

Solo los ciudadanos con cédula de ciudadanía podrán votar en las mesas asignadas. El transporte público funcionará con normalidad y las autoridades recomiendan acudir temprano y sin acompañamiento de propaganda política. Quienes incumplan las restricciones de la ley seca se exponen a sanciones económicas y cierres de establecimientos.

05:39 hsHoy

Qué se vota hoy en Colombia: claves para entender la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026

El proceso electoral enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras una primera ronda sin ganador absoluto. La jornada se realiza bajo un sistema de mayoría simple, con participación de ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional, y busca que el resultado final se determine entre las dos opciones con mayor votación en la etapa inicial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.

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05:18 hsHoy

Así regirá la Ley seca en Barranquilla para la segunda vuelta presidencial: la ciudad se acogió al mandato del Gobierno Petro

En caso tal de incumplir el mandato del Ejecutivo, los colombianos se enfrentan a multas

Así regirá la Ley seca en Barranquilla para la segunda vuelta presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)
Así regirá la Ley seca en Barranquilla para la segunda vuelta presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio del Interior publicó el miércoles 17 de junio de 2026 el decreto 0612 de 2026, con medidas para conservar el orden público durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, bajo el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. El acto administrativo también regula aspectos de publicidad electoral, equilibrio informativo y apoyo a votantes con limitaciones físicas.

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05:18 hsHoy

Ministro de Defensa alertó sobre posibles hechos violentos después de las elecciones del 21 de junio: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, bajo vigilancia

El Gobierno activará en forma anticipada centros de coordinación en seguridad y ciberdefensa tras reportes de inteligencia sobre riesgos de alteraciones del orden público en distintos puntos del país

El ministro de Defensa alertó sobre posibles disturbios tras los resultados electorales y anunció refuerzo de seguridad y monitoreo cibernético en todo el país - crédito Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa alertó sobre posibles disturbios tras los resultados electorales y anunció refuerzo de seguridad y monitoreo cibernético en todo el país - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que inteligencia del Estado detectó riesgo de disturbios violentos después de los resultados electorales del 21 de junio, y anunció que el martes 16 del mismo mes se activarán en forma anticipada un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seguridad y uno cibernético para contener tanto la desinformación como posibles hechos de violencia.

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Más de seis millones de personas pueden votar hoy en la capital en 1.083 puestos habilitados en toda la ciudad. La ley seca comenzó a la medianoche del sábado y durará hasta el lunes al mediodía

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La ley seca está activa y el transporte público opera con normalidad para facilitar la participación en la segunda vuelta presidencial. Las urnas abren de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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