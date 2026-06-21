Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

Solo los ciudadanos con cédula de ciudadanía podrán votar en las mesas asignadas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ciudad de Barranquilla inicia este 21 de junio una nueva jornada de elecciones presidenciales, en la que miles de ciudadanos están convocados para ejercer su derecho al voto en los 249 puestos habilitados en la capital del Atlántico. La apertura de urnas está prevista desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El operativo de seguridad en Barranquilla cuenta con más de 3.400 policías distribuidos en los puntos de votación, junto a tecnología de vigilancia y monitoreo constante. La ley seca empezó a regir desde las 6:00 de la tarde del 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22, con prohibición absoluta para la compra y consumo de bebidas alcohólicas en comercios y espacios públicos.

Solo los ciudadanos con cédula de ciudadanía podrán votar en las mesas asignadas. El transporte público funcionará con normalidad y las autoridades recomiendan acudir temprano y sin acompañamiento de propaganda política. Quienes incumplan las restricciones de la ley seca se exponen a sanciones económicas y cierres de establecimientos.