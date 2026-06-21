Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

La ciudad de Barranquilla inicia este 21 de junio una nueva jornada de elecciones presidenciales, en la que miles de ciudadanos están convocados para ejercer su derecho al voto en los 249 puestos habilitados en la capital del Atlántico. La apertura de urnas está prevista desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
El operativo de seguridad en Barranquilla cuenta con más de 3.400 policías distribuidos en los puntos de votación, junto a tecnología de vigilancia y monitoreo constante. La ley seca empezó a regir desde las 6:00 de la tarde del 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22, con prohibición absoluta para la compra y consumo de bebidas alcohólicas en comercios y espacios públicos.
Solo los ciudadanos con cédula de ciudadanía podrán votar en las mesas asignadas. El transporte público funcionará con normalidad y las autoridades recomiendan acudir temprano y sin acompañamiento de propaganda política. Quienes incumplan las restricciones de la ley seca se exponen a sanciones económicas y cierres de establecimientos.
El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.
El Ministerio del Interior publicó el miércoles 17 de junio de 2026 el decreto 0612 de 2026, con medidas para conservar el orden público durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, bajo el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. El acto administrativo también regula aspectos de publicidad electoral, equilibrio informativo y apoyo a votantes con limitaciones físicas.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que inteligencia del Estado detectó riesgo de disturbios violentos después de los resultados electorales del 21 de junio, y anunció que el martes 16 del mismo mes se activarán en forma anticipada un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seguridad y uno cibernético para contener tanto la desinformación como posibles hechos de violencia.