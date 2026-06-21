Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

Bogotá comienza la jornada electoral presidencial con 6.076.599 ciudadanos habilitados para votar. Las urnas están abiertas entre las 8:00 y las 16:00 en 1.083 puestos de votación distribuidos en toda la ciudad.
La ley seca rige desde la medianoche del sábado y se mantendrá hasta el mediodía del lunes, por lo que está prohibida la venta y el consumo de alcohol en la capital. Más de 12.000 policías y personal distrital supervisan la seguridad en los puntos de votación. Cada persona debe presentar su cédula de ciudadanía, física o digital, en el puesto asignado.
Durante el día, están previstos cierres viales en zonas estratégicas como Corferias y la Plaza de Bolívar. Se recomienda utilizar transporte público para facilitar el acceso a los puestos. Al cierre de urnas, comenzará el conteo preliminar de votos.
El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.
La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio dispositivo de cierres viales, desvíos y operativos especiales que regirán el domingo 21 de junio con motivo de las elecciones presidenciales en Bogotá. El objetivo principal de las medidas es garantizar la movilidad, la seguridad vial y el acceso fluido de los ciudadanos a los puestos de votación, especialmente en los puntos de mayor afluencia como Corferias y la Plaza de Bolívar.
El senador republicano estadounidense Bernie Moreno, confirmó en sus redes sociales su llegada a Bogotá, luego de ser invitado por el Consejo Nacional Electoral, para cooperar con la observación de las elecciones de segunda vuelta, el domingo, 21 de junio de 2026.
Un nuevo ajuste en la regulación del porte de armas marcará la antesala de la jornada electoral del 21 de junio de 2026 en Bogotá y Cundinamarca.