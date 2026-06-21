Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

La ciudad contará con 17.162 mesas de votación, distribuidas en toda la capital, y la logística incluye la participación de 124.011 jurados. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá comienza la jornada electoral presidencial con 6.076.599 ciudadanos habilitados para votar. Las urnas están abiertas entre las 8:00 y las 16:00 en 1.083 puestos de votación distribuidos en toda la ciudad.

La ley seca rige desde la medianoche del sábado y se mantendrá hasta el mediodía del lunes, por lo que está prohibida la venta y el consumo de alcohol en la capital. Más de 12.000 policías y personal distrital supervisan la seguridad en los puntos de votación. Cada persona debe presentar su cédula de ciudadanía, física o digital, en el puesto asignado.

Durante el día, están previstos cierres viales en zonas estratégicas como Corferias y la Plaza de Bolívar. Se recomienda utilizar transporte público para facilitar el acceso a los puestos. Al cierre de urnas, comenzará el conteo preliminar de votos.