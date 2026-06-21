Colombia

Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

Más de seis millones de personas pueden votar hoy en la capital en 1.083 puestos habilitados en toda la ciudad. La ley seca comenzó a la medianoche del sábado y durará hasta el lunes al mediodía

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La ciudad contará con 17.162 mesas de votación, distribuidas en toda la capital, y la logística incluye la participación de 124.011 jurados. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La ciudad contará con 17.162 mesas de votación, distribuidas en toda la capital, y la logística incluye la participación de 124.011 jurados. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá comienza la jornada electoral presidencial con 6.076.599 ciudadanos habilitados para votar. Las urnas están abiertas entre las 8:00 y las 16:00 en 1.083 puestos de votación distribuidos en toda la ciudad.

La ley seca rige desde la medianoche del sábado y se mantendrá hasta el mediodía del lunes, por lo que está prohibida la venta y el consumo de alcohol en la capital. Más de 12.000 policías y personal distrital supervisan la seguridad en los puntos de votación. Cada persona debe presentar su cédula de ciudadanía, física o digital, en el puesto asignado.

Durante el día, están previstos cierres viales en zonas estratégicas como Corferias y la Plaza de Bolívar. Se recomienda utilizar transporte público para facilitar el acceso a los puestos. Al cierre de urnas, comenzará el conteo preliminar de votos.

05:39 hsHoy

Qué se vota hoy en Colombia: claves para entender la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026

El proceso electoral enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras una primera ronda sin ganador absoluto. La jornada se realiza bajo un sistema de mayoría simple, con participación de ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional, y busca que el resultado final se determine entre las dos opciones con mayor votación en la etapa inicial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.

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05:18 hsHoy

La Secretaría de Movilidad anunció cierres y desvíos en Bogotá por elecciones: vías restringidas alrededor de Corferias y el centro

El dispositivo de movilidad incluirá agentes civiles, el Grupo Operativo de Gestión en Vía y la Policía de Tránsito, con coordinación desde el COE y el Puesto de Mando Unificado, además de monitoreo en el CEM

Bogotá aplicará cierres temporales en puestos de votación de localidades como Chapinero, Usaquén, Suba, Usme, Bosa, Fontibón, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Bogotá aplicará cierres temporales en puestos de votación de localidades como Chapinero, Usaquén, Suba, Usme, Bosa, Fontibón, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio dispositivo de cierres viales, desvíos y operativos especiales que regirán el domingo 21 de junio con motivo de las elecciones presidenciales en Bogotá. El objetivo principal de las medidas es garantizar la movilidad, la seguridad vial y el acceso fluido de los ciudadanos a los puestos de votación, especialmente en los puntos de mayor afluencia como Corferias y la Plaza de Bolívar.

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05:18 hsHoy

Senador Bernie Moreno confirmó que llegó a Bogotá para ser observador electoral y envió mensaje a los colombianos

El congresista republicano fue invitado por el Consejo Nacional Electoral para apoyar en las vigilancia de la jornada electoral del 21 de junio de 2026

El senador norteamericano Bernie Moreno, nacido en Colombia, está en Bogotá para ser observador de las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio de 2026 - crédito Annabelle Gordon/Reuters
El senador norteamericano Bernie Moreno, nacido en Colombia, está en Bogotá para ser observador de las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio de 2026 - crédito Annabelle Gordon/Reuters

El senador republicano estadounidense Bernie Moreno, confirmó en sus redes sociales su llegada a Bogotá, luego de ser invitado por el Consejo Nacional Electoral, para cooperar con la observación de las elecciones de segunda vuelta, el domingo, 21 de junio de 2026.

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05:18 hsHoy

Se confirman horarios de restricción del porte de armas en Bogotá y Cundinamarca para la jornada electoral del 21 de junio

La Décima Tercera Brigada instó a la ciudadanía a cumplir estrictamente las restricciones, recordando que el respeto a estas normas contribuye a la seguridad colectiva y al éxito del Plan Democracia 2026

La ilustración muestra la prohibición del porte de armas de fuego en Colombia durante el período de elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ilustración muestra la prohibición del porte de armas de fuego en Colombia durante el período de elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo ajuste en la regulación del porte de armas marcará la antesala de la jornada electoral del 21 de junio de 2026 en Bogotá y Cundinamarca.

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La jornada electoral se realiza bajo vigilancia policial, restricción en la venta de bebidas alcohólicas y normalidad en el transporte público. Para votar es obligatorio presentar la cédula y cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades

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Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Antioquia, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

La ley seca está activa y el transporte público opera con normalidad para facilitar la participación en la segunda vuelta presidencial. Las urnas abren de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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