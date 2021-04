Cómo nació su amor por Boca, el cambio de posición que le salvó la carrera y sus charlas con Riquelme: la historia de Lucas Torreira

"Me muero por jugar en Boca": la declaración de Lucas Torreira

Esta semana el mundo Boca se vio sacudido por la renuncia de Mario Pergolini como vicepresidente de la institución, pero de inmediato los hinchas recibieron otra inesperada noticia que les cambió el ánimo para bien. Es que Lucas Torreira, uno de los mejores jugadores uruguayos de los últimos años, confesó públicamente que quiere ponerse la camiseta Xeneize cuanto antes.

El mediocampista de 25 años habló con ESPN F90 y explicó de dónde surgieron estas ganas: “Mi amor por Boca nace de chico. Mi familia es muy futbolera, mi papá es relator y tengo tres hermanos mayores que también juegan al fútbol. En casa siempre fútbol y acá se consume mucha televisión argentina y en casa siempre miré a Boca, desde chiquito. Los campeonatos... recuerdo la despedida de Palermo, estar tirado en la cama llorando con mi viejo, el último partido de Román, la vuelta de Tevez... muchas cosas”.

El charrúa se encuentra en el Atlético de Madrid a préstamo hasta junio, cuando deberá volver a Inglaterra para sumarse al Arsenal, dueño de su pase. Lo curioso de este volante es que toda su carrera ha sido en Europa, ya que a los 17 años fue a Italia para iniciar su sueño de ser futbolista y dos años más tarde le hizo caso a un consejo que le cambió su vida deportiva. ”Jugaba de mediapunta, de delantero por momentos. Cuando llegué al Pescara tuve la suerte de encontrarme con el entrenador Massimo Oddo, que fue campeón del mundo con Italia en 2006 como jugador, y él vio cosas muy importantes en mí y me dijo que jugando en esa posición no iba a tener mucho futuro, que en esa posición me veía jugando máximo en la Serie C de Italia. Entonces lo escuché, fui inteligente, agaché la cabeza y le hice caso. Me puso adelante de la defensa, me dijo que tenía características para jugar ahí y hoy soy lo que soy gracias a esa decisión que él tomó”.

De allí pasó a la Sampdoria, en donde explotó futbolísticamente y atrajo la atención de grandes clubes, como el Arsenal de Inglaterra, al que se unió en 2018. El conjunto británico es el dueño de su pase, pero no lo tuvo en cuenta para esta temporada, por lo que se marchó a préstamo al Atlético de Madrid. Desde entonces sólo ha regresado a Sudamérica para algunos compromisos con su selección.

Lucas Torreira con la camiseta de Boca (Twitter: @LTorreira34)

El oriundo de Fray Bentos se sonrío en la charla con ESPN al recordar que su debut con la Celeste fue nada menos que tras ser convocado por el Maestro Tabárez para Rusia 2018: “Nunca jugué en la primera división de Uruguay y llegué a la selección sin jugar en Eliminatorias para jugar el Mundial. Nadie me conocía”.

Esta semana, se enteró de la triste noticia de la muerte de su madre, por lo que viajó al país para unirse a sus cinco hermanos y a su padre. Al llegar allí, no dudó en quedarse y pese a que la próxima semana volverá a Madrid para sumarse a los entrenamientos del Cholo Simeone, sabe que su estancia en Europa tiene fecha de vencimiento.

“La noche que falleció mi mamá, a las 4.15 de la mañana me llamaron y uno de los primeros a los que se lo conté fue mi representante y apenas eso, le dije: ‘Yo no quiero jugar más en Europa y me quiero venir para Boca’”, comentó Torreira y dejó en claro: “Mi deseo de venir a Boca no pasa por la situación de mi mamá, aunque sé que esto puede ayudar un poco a que yo pueda estar cerca un poco de mi familia, y se que voy a estar cerca de casa el día que pueda tener libre, algo que en Europa no pasa. Pero el deseo de Boca siempre ha estado, quizás ahora se esté apresurando un poco, pero sino mi intención era poder hacer un contrato más en Europa y poder venirme. No tenía la intención de venir a los 35 o 37″.

El futbolista admitió que con estas declaraciones estaba yendo en contra del consejo de su representante quien le dijo que intente no hablar sobre el tema, pero su deseo pudo más: “Siempre me gustó Boca, pero no conozco nada. Tengo 25 años, no conozco Argentina, no conozco la Bombonera. La única vez que lo vi a Boca fue en Madrid, cuando perdimos la final”.

Torreira está a préstamo en el Atlético de Madrid, pero en junio debe regresar al Arsenal (Reuters)

El deseo de este mediocampista mixto que tiene 14 goles en 220 partidos es viajar a la Argentina cuanto antes para sumarse al equipo de Miguel Ángel Russo para compartir vestuario con Carlos Tevez: “Es un jugador que creo que la mayoría se ve reflejado en él, por las vivencias que tuvo y la manera que salió al mundo. Tuvo una carrera fantástica incluso hasta el día de hoy. Ojalá pueda conocerlo, porque nunca lo he hecho”.

Incluso, el uruguayo contó que suele hablar con Juan Román Riquelme: “Yo he hablado muchas veces con Román y el día que (Boca) quedó afuera con Santos (de la Libertadores 2020) le mandé mensaje para animarlo por la situación del club”. Pese a esto, explicó que aún no recibió el llamado de ningún dirigente del club, pero que espera que eso pase pronto.

SEGUIR LEYENDO: