El histórico que Boca tendría apuntado si Miguel Ángel Russo deja de ser el entrenador

El presente de Miguel Ángel Russo es muy cuestionado. Boca perdió ante Talleres de Córdoba, se alejó de la zona de clasificación a la fase final de la Copa de La Liga y la pelea entre Izquierdoz y Fabra no hizo más que mostrar en primer plano las diferencias internas que existen en el plantel. En las últimas horas, la continuidad de Russo comenzó a estar en duda, aunque desde el club esta versión fue desmentida. Sin embargo, está claro que los próximos encuentros serán determinante para el ex DT campeón con Boca en la Libertadores 2007.

Este miércoles, Boca enfrentará a Defensores de Belgrano en búsqueda de los octavos de final de la Copa Argentina, mientras que el domingo visitará a Independiente, en un duelo clave para mantenerse las chances de clasificación a la siguiente ronda de la Copa de La Liga. Vale recordar que el Rojo es escolta de Vélez, que es el líder con 15 puntos, mientras que el Xeneize marcha en el sexto lugar con nueve unidades. Los primeros cuatro equipos de cada zona avanzarán a los cuartos de final del certamen.

Con este panorama, un rumor comenzó a correr con mucha fuerza en Boca. El mismo tiene que ver con el histórico que el club tendría apuntado si Miguel Ángel Russo decide dar un paso al costado como entrenador. El Pollo Vignolo lanzó la bomba en su programa F90 que se emite todos los días por la pantalla de ESPN.

“El que creo gusta, es querido, creen que merece una oportunidad y que para la gente de Boca sería un buen nombre... Acompañado, imagino yo, de otros ex futbolistas del club.... Yo no descartaría si Russo deja de ser el técnico de Boca, cuando él lo disponga, la posibilidad para que Blas Giunta sea técnico de Boca. No descartaría ese apellido. Tipo querido por la gente de Boca, que creen que merece una oportunidad y con un perfil muy particular. Acompañado puede ser hasta de Battaglia”, lanzó el conductor del programa.

Vale recordar que Giunta llegó al club xeneize de la mano de Riquelme y actualmente es el Coordinador de Inferiores. Si bien jugó para la fórmula de José Beraldi, que compitió con Amor Ameal y Pergolini, una vez ganadas las elecciones Román lo convocó para que ocupe el lugar que dejó vacante Carlos Fernando Navarro Montoya. Por su parte, Sebastián Battaglia es el actual entrenador de la Reserva de Boca y tiene como ladero a ex gloria del club como Hugo Benjamín Ibarra, mano derecha de Riquelme y nexo con el fútbol amateur.

Blas Armando Giunta, de 57 años, debutó en San Lorenzo en 1983 y aunque tuvo otra etapa en 1986, además de vestir los colores de Cipolleti, Platense, Real Murcia (España), Deportivo Toluca (México), Deportivo Ourense (España) hasta su retiro en 1999 en Defensores de Belgrano, fue en Boca donde se consagró como futbolista y actualmente es considerado como un ídolo. Tuvo dos ciclos en el Xeneize (1989-1993 y 1995-1997), donde obtuvo cuatro títulos: Torneo Apertura (1992), Supercopa Sudamericana (1989), Recopa Sudamericana (1990) y la Copa Máster de Supercopa (1992).

Cómo entrenador debutó en San Miguel (1999-2000) y tuvo otros pasos por Estudiantes de Buenos Aires (2003-2004), Deportivo Morón (2004-2005 y 2014-2015), Almirante Brown (2005-2013 y 2018-2019), Quilmes (2013-2014) y Acassuso (2016-2018). Como se puede observar, en la Fragata fue donde mejor le fue y donde comandó al equipo durante 9 temporadas.

