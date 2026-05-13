México

Pensión del Bienestar 2026: beneficiarios con estas letras cobran hoy miércoles 13 de mayo

El apoyo económico correspondiente al bimestre continúa con depósitos escalonados para mantener orden y agilizar la entrega de recursos en todo el país

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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores inicia el pago del bimestre mayo-junio 2026, siguiendo un calendario alfabético para cada apellido.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores inicia el pago del bimestre mayo-junio 2026, siguiendo un calendario alfabético para cada apellido.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene activa la dispersión de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. El proceso se realiza de manera organizada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar la entrega del recurso.

Durante este periodo, las personas incorporadas al programa reciben un depósito de 6 mil 400 pesos, cifra que refleja el ajuste aplicado recientemente al apoyo económico federal. El incremento ya aparece en los pagos realizados durante mayo.

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El programa social tiene como finalidad brindar respaldo económico a las personas adultas mayores mediante un ingreso no contributivo que contribuya a mejorar sus condiciones de vida y fortalecer su acceso a protección social.

Calendario oficial de pagos para mayo de 2026

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Este miércoles 13 de mayo corresponde el depósito para las personas beneficiarias cuyos apellidos inicien con las letras H, I, J y K. Los recursos son depositados directamente en la tarjeta del Bienestar y no requieren intermediarios para su entrega.

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La dispersión comenzó el pasado lunes 4 de mayo y concluirá el miércoles 27. El esquema alfabético permite mantener una distribución más fluida y ayuda a que cada beneficiario identifique con claridad la fecha asignada para recibir el apoyo económico.

Calendario completo

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Requisitos para incorporarse al programa

El depósito de la pensión de 6 mil 400 pesos refleja el reciente incremento aprobado por el gobierno federal para el apoyo a adultos mayores.
El depósito de la pensión de 6 mil 400 pesos refleja el reciente incremento aprobado por el gobierno federal para el apoyo a adultos mayores.

Las personas adultas mayores interesadas en realizar su registro deben contar con documentación vigente y completa para evitar contratiempos durante el proceso de incorporación al programa federal.

Entre los documentos solicitados se encuentran acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto. Estos requisitos permiten validar la identidad y agilizar el trámite.

En caso de registrar una persona auxiliar, también debe presentarse la documentación básica junto con el comprobante que acredite el vínculo con la persona beneficiaria conforme a los lineamientos establecidos.

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