Fernando Gago explicó qué haría si tiene un caso como el de Fabra e Izquierdoz en su plantel

La derrota por 2 a 1 de Boca ante Talleres en la Bombonera, además de ser un nuevo golpe al orgullo del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, dejó algunas secuelas, ya que se produjo un encontronazo entre dos de sus principales figuras. Luego de un reproche de Carlos Izquierdoz (subcapitán del Xeneize) a su compañero Frank Fabra, el colombiano reaccionó propinándole un cachetazo al marcador central.

Una de las personas consultadas sobre esta situación fue Fernando Gago, ex referente del club de La Ribera y actual director técnico de Aldosivi, una de las revelaciones de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

“Siempre me manejé de la misma forma. No hablo de los clubes donde no estoy. Si me pasa acá, vería la forma. Es muy personal, del momento, de cómo viene el día a día. Yo lo analizo por ese lado. Tendría que ser una situación que me debe pasar. Es difícil tener una opinión sobre algo que no me pasó”, comenzó su relato en diálogo con ESPN. Sin embargo, ante la insistencia de los integrantes del panel, Pintita agregó: “Hay jugadores que necesitan un mimo, un abrazo y a otros retar un poco de más. Es normal. Todos los que jugaron al fútbol saben que pasan estas cosas. Son situaciones que quedan ahí. Después hay una cabeza. Hoy me toca ser entrenador y si me pasa se analizará por qué se llegó a eso”.





Gago, en su primera experiencia al frente de un equipo, está dejando muy buenas sensaciones. El Tiburón, que viene de ganarle a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y que antes igualó ante Racing en el Cilindro, ostenta 7 unidades y aparece a cuatro de ingresar a la Fase Final. Ante este cuadro de situación, algunos apuntan su nombre como posible entrenador de Boca en un futuro cercano.

Luego de recalcar que tiene contrato con la entidad de Mar del Plata hasta diciembre, el ex mediocampista del Real Madrid fue consultado sobre la posibilidad de estar bajo las órdenes de Juan Román Riquelme: “Es difícil responderte hoy porque ni siquiera lo tengo en la cabeza, ni lo llego a analizar. Estoy hablando con ustedes y me acordé de algo de lo que pasó el fin de semana, porque lo vivo así”.

“Todos queremos progresar y dirigir. Yo estoy cómodo acá. Por ahí en diciembre te digo me quedo 5 años en Aldosivi porque estoy bárbaro. Firmé un contrato de un año para que todo esté claro. Me gusta formar proyectos, dejar algo. No pienso en donde voy a dirigir en 10 años. Cuando era jugador lo pensaba, pensaba jugar en Europa o en un Mundial. Hoy no, disfruto el día a día”, esbozó. Y luego, añadió: “Puede estar el deseo, pero primero tiene que estar la capacidad, sentirme capaz, con convencimiento de poder hacerlo. El entrenador tiene que formarse, ir creciendo. Eso lleva tiempo”.

Por otra parte, Gago, que está acompañado en Aldosivi por el Pocho Insúa, Roberto Luzzi como preparador físico, Diego Cogliandro, Gustavo Gallego y Gastón Maddoni, elogió la labor de Marcelo Gallardo y desechó la posibilidad de tomar las riendas de River en el futuro: “No creo que suceda por una cuestión lógica. Por mi pasado por Boca y la rivalidad futbolística sería imposible”.

