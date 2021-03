Dura crítica de Fantino a Frank Fabra tras el cruce con Izquierdoz: “Es un inútil, en mi mundo no juega más en Boca”

La jugada llamó la atención de todos. De propios y extraños. Corrían los 26 minutos del primer tiempo cuando un hecho en el área de Boca encendió las alarmas. Antes de un córner, Carlos Izquierdoz se puso cara a cara con Frank Fabra e increpó al colombiano. Acto seguido, el lateral izquierdo respondió la actitud del marcador central con un cachetazo y se lo sacó de encima.

El tenso cruce no continúo, ya que uno de los capitanes del Xeneize eligió no responder la agresión de Fabra. Más allá de lo sucedido entre dos de los futbolistas más reconocidos del plantel, el equipo de Miguel Ángel Russo no hizo pie en la Bombonera ante Talleres, no logró un tiro al arco y perdió su primer partido en la Copa de la Liga 2021.

Después de lo sucedido el pasado domingo, uno de los periodistas que siguió durante mucho tiempo la campaña de Boca hizo un análisis de lo ocurrido y fue muy crítico contra Fabra. “La cachetada de este muchacho de Colombia... En mi mundo no juega más en Boca porque es un pibe poco inteligente. Es más, me animaría a decir, porque hoy se lo pregunté a mi abogado, que es un inútil. Es poco útil para el equipo, para los compañeros”, dijo Alejandro Fantino durante el programa ESPN FC que conduce en la señal deportiva.

Una vez que analizó la situación que ocurrió en el duelo entre el Xeneize y el equipo de Córdoba, el conductor recordó las últimas situaciones que atravesó Fabra. “Se hizo echar contra Santos (por el partido de vuelta de las semifinales de la Libertadores), no tuvo un buen partido en el clásico con River y ahora le mete una cachetada al dos en el medio del partido...”, enfatizó.

Luego de una breve intervención de Oscar Ruggeri, quien le sumó a Fantino en su comentario que no había golpeado a cualquier futbolista, sino a uno de los referentes del conjunto que viene de ser dos veces campeón del fútbol argentino, el ex relator de la campaña de Boca volvió a apuntar contra la figura del colombiano.

“La palabra inútil es muy fuerte, yo ya lo chequee pero no estoy agrediéndolo, es para un tipo poco útil. Mañana viene la carta documento de Fabra y le digo ‘creo que sos poco útil o no útil para el equipo, sos un lateral inútil. Te mandás una cagada detrás de otra’. Por esto, Boca quedó en la historia”, dijo el conductor.

Para finalizar en su análisis, señaló a otro de los panelistas del programa, el ex jugador xeneize Diego Latorre, y recordó la famosa frase que pronunció el hoy comentarista cuando todavía era futbolista del club que tiene sede en la calle Brandsen 805.

“Esas cosas quedan para siempre en la historia de Boca, como la frase de Diego Latorre sobre el cabaret, por la que todavía le siguen preguntando. Este le pegó una cachetada al capitán en vivo. Sáquenlo del equipo, que no juegue más, en serio te digo, vive en un cumple de 15″, concluyó Fantino.

Fantino cargó contra Fabra

