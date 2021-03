Cuáles son los equipos del fútbol argentino que más entradas vendieron en 100 años: quién ganó la puja entre Boca y River

La Bombonera repleta en el Superclásico en lo que fue la primera final de la Copa Libertadores de 2018 (EFE/Juan Ignacio Roncoroni).

Traerá polémica y generará discusión entre los hinchas. Una investigación del historiador Mario Ríos arrojó que Boca es el equipo con mejor promedio de entradas vendidas por partido entre 1917 a 2017. En el objeto de estudio, sólo se analizaron campeonatos de ligas de Primera División (no incluye Copas Nacionales ni Internacionales).

El estudio salió a la luz mediante la página de Revisionismo Histórico y se arranca de 1917 porque desde ese año están recuperadas todas las estadísticas MyB (Memoria y Balance) anuales de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de manera ininterrumpida, con las localidades vendidas en cada partido disputado a lo largo de la historia.

Según este trabajo de Ríos, Boca lidera con un promedio de 15.610 entradas por partido y le siguen River (14.675), Racing (10.518), San Lorenzo (10.449) e Independiente (10.055). El top diez lo completan Rosario Central (6.754), Newell’s (6.633), Huracán (6.620), Vélez (6.418) y Estudiantes de La Plata (5.985).

Una aclaración importante que acota el estudio es que, para evitar confusiones, hasta la realización de este trabajo de Ríos, sólo se habían publicado algunos informes en diferentes años, pero que sólo constataban de manera incompleta el promedio por partido de las localidades vendidas desde el arranque del profesionalismo en 1931.

También se pudo calcular la venta de entrada de cada club (promedio por partido) contemplando la trayectoria del fútbol argentino en su totalidad, reflejadas en los dos cuadros, aclarando que los equipos rosarinos promedian desde 1939 y los otros equipos desde 1917.

Más allá de los números, las entidades que aparecen fueron protagonistas en todo el período analizado ya sea con títulos amateurs como profesionales. De hecho todos los que integran ese top diez obtuvieron al menos una estrella a nivel nacional.

Cabe recordar que desde mediados de 2013 que en los torneos de AFA no hay visitantes en las tribunas y a partir de entonces el número que se contempló es con hinchas locales en cada caso. La investigación se ciñe a las localidades vendidas. No ofrece datos sobre el ingreso de socios, que según el manejo interno de cada institución en la mayoría de los casos no pagan entrada para acceder a los sectores populares. Por lo tanto, es una referencia.

Luego hubo intentos porque hayas dos hinchadas en los campeonatos de Primera División, pero esa posibilidad quedó trunca y las excepciones estuvieron los encuentros de la Copa Argentina o por caso la Supercopa Argentina, como fue la final de la edición 2017, jugada el 14 de de marzo de 2018 en Mendoza con simpatizantes de Boca y River.

Hoy en un contexto de pandemia por COVID-19 donde el fútbol volvió, pero se prohibió -por ahora- el retorno del público, habrá que seguir esperando para ampliar la investigación realizada por Ríos que, más allá que sea hasta 2017, sentó las bases para poder tener una referencia histórica, ya que sus datos tienen como fuente las estadísticas de la AFA.

El Monumental a pleno (REUTERS/Agustin Marcarian).

SEGUIR LEYENDO