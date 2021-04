La carrera por fichar a Rafael Santos Borré sumó el interés de un poderoso club europeo

El Porto tiene en carpeta a Rafael Santos Borré (Foto: Reuters)

La novela entre River Plate y Rafael Santos Borré para ser una historia que tendrá muchos capítulos. Luego de los fallidos intentos de clubes brasileños por quedarse con los servicios del delantero, apareció un poderoso equipo europeo con las mismas intenciones. Con su contrato con fecha de finalización en junio de este año, el colombiano está lleno de dudas y todavía no tiene claro dónde jugará.

Según el medio portugués A Bola, el Porto quiere al delantero en su plantel para la próxima temporada. Con el representante de Borré en Europa, puede que no sea la única oferta que llegue desde el otro lado del Océano Atlántico. Marcelo Gallardo ya charló varias veces con Borré y le dijo que no tome una decisión a menos que esté 100% seguro que es lo mejor para su futuro.

Luego de que Gremio, Palmeiras (la oferta llegó mediante el mismo empresario brasileño) y San Pablo (fue uno de los pedidos de Hernán Crespo) se bajaran de la carrera por contratarlo, y ante la falta de movimientos por parte de la MLS (igualmente este destino no sería prioridad para el deportista), ahora Borré aguarda por alguna oferta formal desde el Viejo Continente.

El medio A Bola puso en la tapa las negociaciones por Rafael Borré

Lamentablemente para el hincha de River, todo hace indicar que su futuro estará lejos de Núñez. Uno de los factores principales es la importante diferencia económica que existe entre lo que puede ofrecerle el conjunto argentino y lo que pretende ganar el deportista. No obstante, la idea del Millonario es contar con él hasta el último día de su vínculo, por lo que no será apartado por no renovar.

Otro punto importante para retenerlo, además de la parte salarial, es que para extender su vínculo el club de Núñez primero debe tener al menos el 75 por ciento de su ficha, por lo que tendría que pagarle unos 3.5 millones de euros al Atlético Madrid. Esto así está estipulado en el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017. De esta manera, la única manera de que ingrese dinero a las arcas del Monumental por el colombiano es si el propio deportista cede una parte a modo de “agradecimiento”.

Más allá de estas opciones que hoy tiene a mano el Muñeco, desde el Millonario ya comenzaron a estudiar el mercado y uno de los grandes apuntados para reforzar al delantero es un viejo conocido y que estuvo cerca de retornar. Se trata de Sebastián Driussi, quien casualmente comparte representante con el Borré.

