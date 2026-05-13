Colombia

Dos personas intentaban traficar monos ocultos en sus partes íntimas: así fueron detenidos en pleno aeropuerto de Cartagena

Pese al rescate, uno de los animales murió debido al maltrato sufrido durante el traslado

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Según el reporte de la policía, estos animales tenían como destino República Dominicana - crédito Policía Metropolitana de Cartagena
Según el reporte de la policía, estos animales tenían como destino República Dominicana - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Una pareja que intentaba traficar tres monos ocultos en sus partes íntimas fue capturada el 12 de mayo de 2026 por la Policía Metropolitana de Cartagena durante un operativo de control en el aeropuerto Rafael Núñez.

La Policía de la ciudad detalló que la operación se inscribió en la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural. Las actividades de control y prevención desplegadas por los uniformados de la estación de Policía del aeropuerto permitieron identificar y capturar en flagrancia a los implicados.

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Según el Comando de la Metropolitana, “gracias a las actividades de control y prevención realizadas por los uniformados de la Estación de Policía del Aeropuerto, enfocadas en la protección de los recursos naturales, se logró la captura en flagrancia de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana que pretendían trasladar de manera ilegal tres especímenes de fauna silvestre hacia el exterior del país”.

El Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena será remodelado por la empresa Termotecnica Coindustrial S.A.S. a un costo de $922.567 millones - crédito Colprensa.
La incautación de los animales se realizo en instalaciones del aeropuerto Rafael Núñez - crédito Colprensa.

Valor de los primates y métodos ilegales utilizados

Las especies involucradas eran dos monos cariblancos (Cebus albifrons) y un mono aullador (Alouatta seniculus), cuyo valor supera los 26 millones de pesos. Se conoció el mono aullador murió horas después debido a las condiciones en las que fue transportado.

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Estas especies, protegidas por la legislación ambiental colombiana y en estado de conservación, estaban sujetas a normas estrictas que prohíben su extracción y comercialización. La Policía Metropolitana enfatizó que los animales eran transportados adheridos a las partes íntimas de los capturados, una modalidad que, en palabras de la institución, “evidencia una práctica cruel y violatoria de los derechos de los animales, además de constituir un grave atentado contra la biodiversidad nacional”.

El hecho ocurrió cuando una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos originarios de La Jagua de Ibirico (Cesar) y con destino a República Dominicana, intentaron pasar los controles aeroportuarios con los animales ocultos. Las autoridades, mediante inspecciones de rutina, detectaron la situación y procedieron con el decomiso, evitando que los ejemplares salieran del país.

EPA Cartagena asumió la custodia de los animales incautados para su valoración y recuperación - crédito EPA Cartagena / Facebook
EPA Cartagena asumió la custodia de los animales incautados para su valoración y recuperación - crédito EPA Cartagena / Facebook

Consecuencias legales y proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación recibió a los capturados bajo cargos relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y el tráfico de especies silvestres, delitos tipificados en los artículos 328 y 328A del Código Penal.

Las sanciones para estas conductas son severas: “Los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de especies silvestres castigan con prisión y multas a quien explote, trafique o aproveche especies fáunicas, forestales o biológicas sin autorización, con penas que van de 60 a 135 meses”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

En Colombia, la Ley 2111 de 2021 endureció las penas para quienes cometen delitos ambientales. Las multas pueden ir de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), con agravantes para casos que involucren especies en peligro de extinción, migratorias o la comercialización ilícita de productos como aletas de tiburón y rayas. Estas circunstancias pueden aumentar las penas de una tercera parte hasta la mitad.

El mono aullador no sobrevivió debido a las condiciones en las que era transportado - crédito Cortolima
El mono aullador no sobrevivió debido a las condiciones en las que era transportado - crédito Cortolima

Responsabilidad institucional y protección animal

Los primates incautados fueron entregados a la autoridad ambiental EPA Cartagena, responsable de su valoración y eventual proceso de recuperación. La entidad deberá determinar el estado de salud de los animales sobrevivientes y coordinar su rehabilitación, tras la experiencia de estrés y maltrato a la que fueron sometidos durante el intento de tráfico.

La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional remarcó su compromiso con la defensa del patrimonio natural del país. La Metropolitana de Cartagena puntualizó: “Estos resultados reafirman la importancia de la cooperación ciudadana y del trabajo interinstitucional para enfrentar el tráfico ilegal de fauna, un delito que atenta contra la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas”. Asimismo, la institución confirmó que continuará intensificando los controles en terminales aéreas y pasos fronterizos, tanto para prevenir la salida ilegal de especies como para disuadir a redes dedicadas a este tipo de delitos.

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