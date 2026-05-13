Colombia

Paloma Valencia se fue contra Abelardo de la Espriella por polémica referencia sus partes íntimas: “Me parece una falta de respeto”

La candidata del Centro Democrático calificó como inaceptable el comportamiento del también aspirante hacia la comunicadora del programa digital ‘Piso 8′

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Paloma Valencia pidió respeto para mujeres periodistas tras episodio viral en una entrevista por parte de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS - Nathalia Angarita/REUTERS
Paloma Valencia pidió respeto para mujeres periodistas tras episodio viral en una entrevista por parte de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS - Nathalia Angarita/REUTERS

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella generó controversia durante su participación en el programa digital Piso 8 FM, conducido por Jota Flórez y el humorista Jhovanoty, al mostrar una fotografía personal a la periodista Laura Rodríguez y realizar comentarios que provocaron diversas reacciones en el estudio.

En medio de la transmisión, De la Espriella pidió un teléfono móvil para localizar una imagen que, según dijo, le permitió ganar “unos votos bien bacanos del electorado femenino”.

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De acuerdo con lo registrado por Piso 8 FM, el aspirante invitó a la periodista a observar la fotografía. “¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven”, expresó, mientras Laura Rodríguez accedía y describía la escena entre risas y comentarios de los presentadores.

La imagen, que mostraba al candidato en un contexto relajado y cargado de humor, fue el punto de partida para una serie de alusiones sobre su apariencia física.

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Abelardo de la Espriella recurre a una foto polémica para destacar apoyo femenino durante transmisión en vivo - crédito @piso8fm/YouTube

En el intercambio, De la Espriella señaló: “Estoy mal de culo, pero miren esta foto”, lo que generó respuestas entre los conductores y la periodista. Cuando Rodríguez intentó identificar detalles, el candidato insistió: “No seas tímida”, y bromeó sobre la atención que recibe por parte del público.

Los presentadores acompañaron la situación con comentarios como: “¿Qué es lo que quiere que le vean en esa foto?” y “La silicona se la puso en otro lado”, según relataron los presentadores de Piso 8 FM.

La conversación incluyó referencias a la vestimenta del candidato y continuó con frases como: “El hombre serio no tiene que tener culo”, en tono de broma. Al momento de mostrar el celular, De la Espriella añadió: “Ey, se te bloqueó con OnlyFans”, lo que provocó nuevas intervenciones del equipo presente.

El episodio fue transmitido en directo y replicado en redes sociales, generando comentarios entre la audiencia y abriendo debate sobre los límites del humor y el trato hacia las mujeres en espacios mediáticos.

Paloma Valencia alertó sobre maltrato a mujeres periodistas - crédito @palomavalencial/TikTok
Paloma Valencia alertó sobre maltrato a mujeres periodistas - crédito @palomavalencial/TikTok

Tras lo anterior, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó públicamente su rechazo a dicho episodio que involucró a De la Espriella junto a la periodista Laura Rodríguez.

La congresista calificó como “totalmente inapropiado” el comportamiento que quedó registrado en video y pidió disculpas públicas para la comunicadora y para el país. Las declaraciones se dieron en el programa digital A Fondo, conducido por María Jimena Duzán.

El hecho lo retomaron cuando Valencia revisó las imágenes y señaló que la periodista implicada “no estaba cómoda”, remarcando la incomodidad visible durante el intercambio. “Me lo mandaron esta mañana. Yo creo que hay una falta de respeto evidente con una periodista que, por lo que se puede ver, no estaba cómoda”, afirmó la legisladora. La propia Duzán intervino durante la conversación para subrayar: “No, no está cómoda”.

Durante el diálogo, ambas figuras discutieron el alcance del incidente. Valencia recalcó que frases como “revíseme las nalgas” resultan inaceptables en cualquier contexto profesional, y las atribuyó a patrones de cosificación y maltrato hacia las mujeres.

Paloma Valencia cuestionó trato de Abelardo de la Espriella a periodista en transmisión digital - crédito @palomavalencial/TikTok

Me parece que es totalmente inapropiado y creo que eso tiene mucho que ver con la manera como cosifican a las mujeres y como maltratan a las mujeres. Hay que decirlo claramente”, enfatizó la congresista.

La senadora Paloma Valencia insistió en la necesidad de una disculpa pública por parte del responsable, señalando que la situación amerita una respuesta institucional y ética. “Yo sí pienso que tiene que pedirle disculpas a esa periodista y al país”, subrayó Valencia durante su intervención.

El video que originó el debate fue compartido en redes sociales por la propia Paloma Valencia. En la publicación, la legisladora acompañó las imágenes con el mensaje: “Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio”.

La repercusión del caso abrió nuevamente el debate sobre el trato hacia las comunicadoras sociales en espacios públicos y la necesidad de establecer límites claros para prevenir episodios de acoso y discriminación en el ejercicio periodístico.

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