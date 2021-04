Quien es el “Mbappé colombiano” que está a prueba en la Reserva de River y despertó el interés de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo sigue de cerca a Samir Torres, un extremo colombiano que se encuentra a prueba en la Reserva de River (samir_torres11)

Marcelo Gallardo es mucho más que el director técnico de la primera de River Plate. El Muñeco se transformó en la cabeza principal del fútbol del conjunto millonario, al llevar adelante también una importante renovación en inferiores y la captación de talentos.

Además de buscar a prometedores jóvenes por todo el país, el club de Núñez, en el último tiempo, encontró interesantes valores en Colombia. Los casos más conocidos son los de Tomás Gutiérrez ( zaguero venezolano, pero nacionalizado colombiano), Oswaldo Valencia (delantero) y Flabian Londoño Bedoya (goleador de la Reserva).

El último en sumarse a este selecto grupo es Samir Steven Torres Vázquez, un joven extremo nacido el 5 de enero de 2004 en Unguía, Departamento de Chocó. El punta, de 1,67 metros, se encuentra a prueba bajo las órdenes de Juan José Borrelli (aún no está habilitado para jugar de manera oficial). Antes, el Muñeco dio su visto bueno para llegar al club de Núñez.

Su representante es nada más ni nada menos que Camilo Zúñiga, ex futbolista de la Selección de Colombia con pasos por Siena, Napoli, Bologna y Watford. Según contó el lateral durante una entrevista con Blu Radio, tras tenerlo hace un año y medio en su escuela, formó una alianza con Rodrigo Riep (agente de Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero) para probarlo en River.

Samir Torres después de una práctica en el River Camp (samir_torres11)

El dos veces mundialista tiene muchas esperanzas depositadas en este delantero, ya que se animó a compararlo con uno de los mejores futbolistas del planeta. “Samir es un extremo que lo coloco a pierna cambiada. Es muy parecido a (Kylian) Mbappé, te lo digo yo. Me atrevo a decirlo. Tiene esas características similares a las de Mbappe: atrevido y rápido en el uno contra uno”. Y, por si quedaban dudas sobre su pensamiento, disparó: “Es un jugador que en unos años vamos a estar escuchando su nombre. Es un jugador diferente”.

“Acá lo primordial es la picardía, la calle. El que no amague, no puede estar en una escuela mía”, manifestó el cafetero. Según su agente, la idea es que utilice este tiempo como adaptación y que “lo primordial es la cabeza, que por ahí es donde más me meto yo”.

Samir Torres junto a Tomás Lecanda, uno de los pilares de la Reserva (samir_torres11)

Samir, quien también jugó en la Selección de Antioquia, previamente pasó por Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes de su país: “Yo formo jugadores hace 13 años. En vacaciones me dedicaba a ellos, y ahora que me retiré me dedico todo el tiempo. Siempre tuvo una prioridad Nacional. Él estuvo allí, pero no me gustó la manera en que salió. Por eso se buscó nuevos horizontes, porque sabía la clase de jugador que lo estaba llevando. Por eso lo llevé fuera del país. Gracias a Dios se dio esta oportunidad”.

Vale destacar que River tiene un histórico lazo con futbolistas colombianos. Con la banda roja cruzada en el pecho se destacaron futbolistas como Juan Pablo Ángel, Mario Yepes, Radamel Falcao García, Carlos Carbonero, Teo Gutiérrez, Éder Álvarez Balanta, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, y Jorge Carrascal. Con menos suerte también pasaron Jersson González, Kilian Virviescas, Jairo Patiño, Juan Carlos Toja, Carlos Valencia y Nelson Rivas.

