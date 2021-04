La importancia de respetar la idea, la virtud de Girotti y el Superclásico ante Boca que se viene: 7 frases de Gallardo tras la clasificación de River en la Copa Argentina

(Fotobaires)

River cumplió con su objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina. En el estadio Ciudad de La Plata, el Millonario se impuso por 2-1 ante Atlético Tucumán y avanzó de fase, donde ya esperaba Boca Juniors. De esta manera, el Superclásico del fútbol argentino tendrá su segunda edición en el 2021, luego del empate 1-1 en la Bombonera por la quinta fecha de la Copa de La Liga.

“Resolvimos bien la primera parte con muy pocos espacios y en una cancha que no estaba bien. Claramente no se ofrecía para el buen juego. Sin embargo, encontramos algunos lugares en los cuales pudimos hacerlo y fuimos oportunistas. En el primer tiempo hicimos los méritos para irnos con dos goles de ventana”, fue el análisis inicial de Marcelo Gallardo.

“En el segundo tiempo los primeros diez minutos lo pudimos haber liquidado y no sufrir como lo sufrimos al final. Si no lo definís contra estos equipos que te empiezan a jugar largo y en el juego aéreo son fuertes y lo hacen bien, en algunos momentos podés sufrirlo, como cuando nos hicieron el gol. Eso les dio confianza y se nos vinieron. Antes esto tuvimos que intentar defendernos de la mejor manera, con y sin la pelota, como pasó en el final. Fue un partido durísimo que había que sacar adelante y lo hicimos”, amplió el DT.

River vs Atlético Tucumán

En un contexto en el que el equipo venía de sufrir dos empates sin goles (ante Racing y Arsenal por la Copa de La Liga), el Muñeco valoró que se haya respetado la idea. “Me gustó porque ante planteos similares de los rivales pudimos mantener nuestra idea. Tuvimos buen juego en una cancha que no estaba bien para jugar. Nosotros intentaremos respetar lo nuestro más allá de lo que haga el rival, que a veces te ofrece posibilidades y otras no. Seguimos en la búsqueda que para nosotros es un desafío. Defendemos nuestra postura. No es fácil jugar en espacios reducidos cuando te presionan, o hacerlo por afuera. Es un desafío buscar abrir esos cerrojos y hoy lo pudimos hacer”.

“Lo pudimos haber definido en el inicio del segundo tiempo y no desgastarnos tanto, como nos tuvieron hasta el final”, se lamentó Gallardo, quien destacó la actuación de Federico Girotti, autor de los dos goles. “Le falta crecer todavía, son su primeros pasos y le falta muchísimo. Lo importante que vaya entendiendo que funcionamos en equipo y sus características son diferentes a lo que estamos habituados con los otros delanteros. Y él tiene que estar esperando las posibilidades que caigan en el área y ser oportunista. Como pasó hoy, que lo entendió. Todavía tiene cosas para seguir incorporando y que se sienta más cómodo”.

Poniendo el foco en lo que viene, este domingo enfrentará al líder del Grupo A de la Copa de La Liga, el entrenador de River se refirió a la rotación que se avecina y la importancia de que todos rindan. “Desde el inicio de temporada es así. Tienen que estar siempre con esa buena para lo que pueda llegar a pasar. Empieza una seguidilla importante y vamos a necesitar del plantel. Sostenernos con los jugadores ante las bajas y que no se resienta la estructura. Necesito de la energía y la buena predisposición de todo el plantel”.

Por último, habló del Superclásico ante Boca que se viene por los octavos de final de la Copa Argentina: “Siempre es lindo jugarlo y enfrentar al rival que siempre te genera alguna expectativa o adrenalina mayor. Pero hoy meterse en un partido que no se sabe cuándo se va a jugar tampoco es... no te genera ningún entusiasmo urgente. Pero bueno, esperemos ver cómo se organiza la Copa y después cuando llegue el momento habrá que disfrutarlo, porque son partidos para disfrutarlos”.

SEGUIR LEYENDO: