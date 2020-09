Ronald Koeman habló sobre el “conflicto” entre Lionel Messi y Barcelona

"He hablado con Messi desde entonces y seguiremos como de costumbre", dijo Koeman (Foto: Reuters)

Las versiones que se filtraron luego de la primera reunión entre Ronald Koeman y Lionel Messi hacían prever que el panorama a futuro no era el mejor en esa incipiente relación. El argentino terminó siendo protagonista de un extenso conflicto con el club que no terminó del modo que esperaba y debió continuar en el Barcelona. Las luces, nuevamente, vuelven a posarse en la relación que tendrá con el DT holandés.

En las últimas horas, el ex conductor de la Naranja Mecánica hizo referencia brevemente a esta situación entre el capitán y la institución catalana: “Eso fue principalmente un conflicto entre Messi y el club. He hablado con Messi desde entonces y seguiremos como de costumbre”. En las declaraciones que replicó Fox Sports Holanda, el DT advirtió que pasó “razonablemente” bien esas semanas de temblor en las que el hecho fue el centro de atención de todos los medios del planeta.

Días atrás, antes del primer amistoso de la temporada en el que Leo disputó 45 minutos, Koeman lo había elogiado pero también había expresado una advertencia: “Lo he dicho varias veces que es el mejor. Messi en su forma física es un jugador importantísismo que ya ha demostrado durante muchos años y ojalá que pueda repetir eso en esta temporada”. Al mismo tiempo, el ex jugador Gerard López había dado detalles del comentario que le hizo Koeman sobre el rosarino durante un encuentro que tuvieron: “El míster me comentó que lo que pudo hablar con él o verle entrenar estos días lo vio enchufado, lo vio metido”.

Messi fue el capitán del equipo en el primer amistoso de la temporada (Foto: Reuters)

El citado medio holandés también compartió las definiciones de Koeman sobre la posibilidad de contratar a Memphis Depay, donde desmintió que esté cerrada la transacción como se informó ayer desde diarios holandeses: “Primero hay que vender antes de que venga Depay. Ahora estamos trabajando de cara a la nueva temporada y supongo que lo vamos a hacer con este grupo con el que estamos en preparación”. Cabe destacar que por el momento el club fichó a Miralem Pjanic, Pedri y Francisco Trincao, todas negociaciones que se habían acordado antes del desembarco del holandés al banquillo del club.

El Blaugrana jugará este miércoles su segundo amistoso de la era Koeman: recibirá al Girona en el Estadi Johan Cruyff desde las las 14 (hora Argentina). A raíz de la postergación de sus dos primeras presentaciones en la Liga de España, el Barça tendrá tiempo el próximo sábado para disputar el tradicional Trofeo Joan Gamper: será contra el Elche en el Estadio Camp Nou desde las 14 (hora Argentina).

Luego, el equipo deberá disputar el último fin de semana de septiembre la tercera fecha de la Liga contra Villarreal en condición de local.

