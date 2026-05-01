México

Fiscalía de Chihuahua nombra relevo provisional de Román Oseguera Cervantes, titular de la AIC que murió junto a agentes de la CIA

Hermann Adrián Pérez Rico asumió como encargado del Despacho de la Agencia Estatal de Investigación

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A la izquierda el encargado de despacho de la FGE Chihuahua y a la derecha el nuevo encargado de despacho de la AIC, Hermann Adrián Pérez Rico. Crédito: FGE Chihuahua
A la izquierda el encargado de despacho de la FGE Chihuahua y a la derecha el nuevo encargado de despacho de la AIC, Hermann Adrián Pérez Rico. Crédito: FGE Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua nombró este 30 de abril a Hermann Adrián Pérez Rico como encargado provisional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) tras la muerte de Román Oseguera Cervantes.

El relevo se dio menos de dos semanas después del accidente en el que el director de la agencia, un agente que conducía la unidad y dos presuntos agentes la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) fallecieran cuando regresaban de una operación contra narcolaboratorios clandestinos.

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El accidente ocurrió la madrugada del 19 de abril, cuando una unidad del convoy oficial que volvía de Morelos, Chihuahua, se precipitó en un barranco.

Pérez Rico fue presentado por el encargado del Despacho de la Fiscalía, Francisco Sáenz Soto, quien también asumió recientemente la titularidad provisional tras la renuncia del fiscal César Gustavo Jáuregui, por los señalamientos de intervención extranjera en México.

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El nuevo titular de la AEI tiene 18 años de experiencia y formación en criminalística, derecho y criminología. Ha participado en cursos y capacitaciones en Texas, Colombia, Guatemala y Arizona, y cuenta con certificaciones en tiro policial, análisis del lugar de los hechos y derechos humanos.

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Los estadounidenses fallecidos presuntamente pertenecían a la CIA. Foto: Infobae

En 2026 obtuvo el certificado de Seguridad Pública en formación táctica en la ciudad de Paso, Texas.

En días recientes, la gobernadora Maru Campos y la FGE Chihuahua anunciaron la creación de una unidad especial para investigar los hechos relacionados con los narcolaboratorios y la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano. Además, la Fiscalía General de la República también ha comenzado investigaciones tras los hechos.

Pérez Rico asumió como encargado tras el accidente que costó 4 vidas

La designación se formalizó en un comunicado oficial emitido este 30 de abril.

La Fiscalía señaló que Pérez Rico ocuparía el cargo de encargado del despacho, lo cual puede ser interpretado como una designación provisional en la institución. El nombramiento ocurre en un contexto de tensión tras el accidente del 19 de abril, que dejó sin titular a la Agencia Estatal de Investigación.

Muere director de AEI y dos agentes estadounidenses en accidente tras regresar de un laboratorio clandestino en Chihuahua
Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

Entre sus antecedentes profesionales, la FGE Chihuahua señaló que Pérez Rico ha coordinado unidades de investigación en delitos patrimoniales, extorsión, delitos contra la vida y la integridad física, así como en áreas de delitos cometidos en el municipio de Aldama y la Zona Centro de Chihuahua.

También ha sido subcoordinador y coordinador regional de la Agencia Estatal de Investigación en distintas zonas del estado.

Además, Hermann Pérez Rico cuenta con experiencia en combate al secuestro y delitos de alto impacto

Capacitación internacional en Colombia y EEUU

Durante su trayectoria, Pérez Rico ha tenido participación directa en unidades dedicadas al combate del secuestro, extorsión y delitos contra la familia y la seguridad sexual.

Ha realizado pasantías en Colombia, formación SWAT y simposios sobre delincuencia trasnacional y tráfico de armas en Nuevo México.

El nuevo encargado de la AEI ha sido acreditado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en análisis de escenas del crimen y cuenta con experiencia en interrogatorio y contrainterrogatorio en Phoenix, Arizona.

La Fiscalía destacó su capacitación constante y su labor en la investigación de delitos de alto impacto en el estado de Chihuahua.

Unidad especial investigará muerte de agentes de la AEI y la CIA en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció el 24 de abril la creación de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes de la fiscalía estatal y dos estadounidenses que presuntamente eran agentes de la CIA.

El anuncio se realizó un día después de que Campos se reunió con autoridades federales en la Ciudad de México.

La nueva unidad concentrará todas las carpetas de investigación relacionadas con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y otras drogas sintéticas más grandes del país, ubicado en la comunidad de El Pinal.

La fiscal realizó el anuncio acompañada por Wendy Paola Chávez, designada como encargada de la unidad de investigación. Crédito: Gobierno de Chihuahua
La fiscal realizó el anuncio acompañada por Wendy Paola Chávez, designada como encargada de la unidad de investigación. Crédito: Gobierno de Chihuahua

La titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Wendy Paola Chávez Villanueva, fue designada para encabezar la nueva unidad de investigación.

Maru Campos instruyó a la funcionaria a recabar toda la información posible para esclarecer los hechos y garantizar transparencia en el proceso.

La gobernadora enfatizó que mientras se desarrolla la investigación, su gobierno no realizará más pronunciamientos públicos sobre el caso, y que solo la fiscal Chávez Villanueva informará sobre los avances cuando existan resultados concretos.

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