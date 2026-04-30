Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en Hollywood a un día del estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

Emily Blunt y Stanley Tucci obtienen estrellas en el Paseo de la Fama. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Stanley Tucci y Emily Blunt fueron reconocidos el 30 de abril de 2026 con estrellas en el paseo de la fama de Hollywood, en una ceremonia conjunta poco habitual celebrada en Hollywood, California.

El acto se realizó en el contexto previo al estreno de la película El diablo viste a la moda 2, continuación de la cinta estrenada en 2006.

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La ceremonia reunió a diversas figuras de la industria del entretenimiento. Entre los asistentes se encontraban Meryl Streep, quien compartió créditos con ambos actores en la primera entrega de la franquicia, así como Dwayne Johnson, Matt Damon, Robert Downey Jr. y John Krasinski, este último esposo de Blunt.

El reconocimiento convirtió a Stanley Tucci y Emily Blunt en el tercer y cuarto integrante del elenco de El diablo viste a la moda en recibir una estrella en el paseo.

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Stanley Tucci y Emily Blunt recibieron su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. (Reuters)

Previamente, Streep y Anne Hathaway ya habían sido distinguidas con este honor. Además de su colaboración profesional, Tucci mantiene un vínculo familiar con Blunt, ya que está casado con Felicity Blunt, hermana de la actriz.

Durante el evento, Meryl Streep tomó la palabra para referirse a su colega y amigo de larga trayectoria. En su intervención, la artista señaló que “Stanley posee una elegancia en su heterosexualidad, una heterosexualidad innegable, que resulta formidable”.

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“No es que la heterosexualidad sea mejor que cualquier otra orientación sexual, sino que se trata simplemente de esa elegancia, una elegancia real, espontánea, natural, sin artificios”, añadió.

Asimismo, Meryl lo describió como “urbano, astuto, divertido” y destacó su capacidad interpretativa

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Meryl Streep destacó las cualidades de Stanley Tucci. REUTERS/Mario Anzuoni

“Estoy enamorada de ti, como todo el mundo. Es imposible no amar a Stanley Tucci. Siempre encuentra algo verdadero y sorprendente en cada hombre que interpreta. Transforma el trabajo de actor de carácter en material de protagonista”, dijo.

Streep también hizo referencia a la versatilidad de Stanley Tucci dentro de la industria audiovisual, mencionando sus facetas como director, guionista y personalidad vinculada al ámbito culinario.

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“No hay nadie en el mundo que haya hecho lo que él ha hecho, y es asombroso. Estoy impresionada. Te conozco desde hace más tiempo como amigo que como compañero de escena. Hemos pasado por momentos difíciles juntos y por grandes momentos, y te quiero profundamente”, expresó.

Meryl Streep y Stanley Tucci se dieron un beso durante la ceremonia. REUTERS/Mario Anzuoni

Y continuó: “He adorado trabajar con Stanley, lo he hecho a menudo, y estoy lista para hacerlo de nuevo cuando levantes tu elegante dedo meñique”.

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El evento se desarrolló en paralelo a la promoción de El diablo viste a la moda 2, cuyo estreno en salas está previsto para el viernes 1 de mayo.

La primera entrega, estrenada en 2006, reunió a gran parte del elenco presente en el acto, consolidando una relación profesional que se ha extendido a lo largo de los años.

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El diablo viste a la moda 2 trae de vuelta a Meryl Streep como Miranda Presley.

La nueva entrega de El diablo viste a la moda retoma la historia de Miranda Priestly en un entorno marcado por los cambios en la industria editorial, particularmente el declive de las publicaciones impresas tradicionales.

En esta ocasión, la sinopsis oficial menciona que la trama sigue a la editora de la revista Runway “mientras navega su carrera en medio de la caída del mundo editorial tradicional y se enfrenta al personaje de Emily Blunt, ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo que controla importantes ingresos publicitarios que Priestly necesita”.

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