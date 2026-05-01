Por qué El Mayo Zambada no estaría detrás de las acusaciones de EEUU contra funcionarios, según un exagente de la DEA

Rocha Moya y otras personas son acusadas por EEUU (Anayeli Tapia/Infobae)

El 29 de abril las autoridades de Estados Unidos publicación acusaciones en contra de 10 personas, entre funcionario y exfuncionarios, uno de ellos el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los documentos señalan que nexos de las personas con el Cártel de Sinaloa, particularmente la facción de Los Chapitos.

Como respuesta, las autoridades mexicanas, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la Fiscalía General de la República (FGR) han señalado que las acciones solicitadas por EEUU únicamente serán realizadas si hay pruebas contundentes en el caso.

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Asimismo, las instituciones mexicanas sostiene que el proceso debió llevarse de manera confidencial, contrastando con la publicación de los nombres de los acusados por parte de EEUU.

“La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida”, comentó el vocero de la FGR, Ulises Lara López.

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Sheinbaum dijo que el gobernador sería procesado en México si se reciben "pruebas claras". | Jovany Pérez

El Mayo Zambada no es el capo que habría hablado

Para profundizar en los acontecimientos que involucran a México y a EEUU, Infobae México contactó con el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para tratar de entender lo que llevó a las autoridades estadounidenses a publicar las acusaciones.

Para Vigil, las acusaciones sí tienen relación con el Cártel de Sinaloa, pero de manera específica señala a los hijos del Chapo Guzmán.

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“Estoy seguro, que la evidencia en contra de Rocha viene de miembros del Cártel de Sinaloa que están detenidos o que están aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López.

Cabe destacar que en tres ocasiones han sido entregados diversos criminales por parte de México, entre ellos integrantes del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, los hijos de Joaquín Guzmán Loera han generado acuerdos con las autoridades del país de las barras y las estrellas.

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Respecto a la posible implicación de Ismael El Mayo Zambada, Vigil destaca que el capo no sería el origen de las acusaciones. El exagente de la DEA sostiene que Ismael Zambada ya es un hombre con avanzada edad y enfermo, factores que no le ayudan.

(REUTERS/Jane Rosenberg)

¿De qué le sirve a Mayo Zambada para colaborar? Porque nunca le van a dar cinco o diez años. Él nunca va a salir de la cárcel, aunque coopere nunca va a salir vivo. Entonces, no tiene ningún motivo para colaborar.

Asimismo, Vigil sostiene que hasta el momento las acusaciones cruzan más por un tema político que por una preocupación real por la seguridad por parte de la administración encabezada por Donald Trump.

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Es importante destacar que Mike Vigil no da por hecho la culpabilidad o inocencia de Rubén Rocha Moya o los demás acusados, sin embargo, sí señala que los señalamientos suceden luego de la muerte de dos presuntos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua.

Las acusaciones podrían ser en respuesta de los hechos ocurridos en Chihuahua, señala Vigil.

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