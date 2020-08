Chávez Junior, durísimo con Maravilla Martínez: “Está viejo, necesita boxear conmigo para que se retire con algo de dinero”

Julio César Chávez Jr. y Maravilla Martínez en la pelea que protagonizaron en 2012 y que ganó el argentino por decisión unánime

Julio César Chávez Jr. tiene un compromiso pendiente para octubre o noviembre de este mismo año, el mexicano peleará ante su compatriota Mario Cázares por un título en juego del Consejo Mundial de Boxeo en el Peggaso de Toluca, México. De salir vencedor de la contienda automáticamente será posicionado por la entidad mexicana para disputar combates de mayor envergadura.

El 15 de septiembre del 2012 se cumplirán 8 años de la derrota más dolorosa del mexicano… Su caída ante Sergio Martínez. El argentino hizo su más grande demostración ante el mundo, una pelea de Maravilla y se adueñó del título de peso medio versión Consejo Mundial de Boxeo en poder del de Culiacán. A partir de ese momento su carrera tomaría otro rumbo, dio positivo en marihuana, fue suspendido por la comisión atlética del Estado de Nevada y todo se fue a la borda.

Maravilla Martínez le gana a Chávez Junior

Tanto Julio César Chávez Jr. como Sergio Maravilla Martínez no fueron los mismos y desde entonces sus respectivas carreras tuvieron un corto rodaje. Martínez, de 45 años, hizo una presentación inolvidable en Vélez Sarsfield donde defendió su título con éxito ante el británico Martin Murray con lo justo en las puntuaciones finales. Un año más tarde llegaría el declive definitivo…

El puertorriqueño Miguel Cotto buscaba hacer historia al ser el único de su país en lograr títulos en cuatro categorías de peso, ante un Madison Square Garden repleto de “boricuas” logró la hazaña más grande al derrotar por nocaut técnico en 10 asaltos a Sergio Maravilla Martínez. A partir de ese momento todo indicaba que el argentino no volvería a pisar un ring debido a la cantidad de lesiones que venía arrastrando, una de las más importantes en su rodilla, la cual le impedía usar su arma más letal: la distancia, los movimientos para cortar el ring y lo más importante, imponer su jab desde el arranque. Nunca estuvo seguro de su retiro y se tomó un descanso.

Hace unos meses decidió sacarle el polvo a los guantes y probar suerte de nuevo, confirmó rival, fecha, sede y volvió. El viernes pasado noqueó a José Fandiño en el séptimo asalto con un gancho al plexo, mismo que le aplicó a Saúl Roman en el año 2007 en su segunda presentación en los Estados Unidos, combate que le abrió las puertas para realizar más peleas hasta llegar a la meta propuesta, el anhelado título del mundo.

El nocaut de Maravilla Martínez

Luego del combate, el “hijo de la leyenda”, Julio César Chávez Jr. habló en exclusiva con Nicolás Jaime para Boxeo Mundial y reavivó el fuego con comentarios bastantes controversiales acerca de su reaparición en el ring. El mexicano, con gusto, estaría dispuesto a pelear en Argentina la revancha o en su país.

“Ya está viejo. Ganó bien, pero era un bulto (Fandiño). No podía salirse por los lados, sus piernas no le respondían para hacer esos movimientos. Creo que ya no está para boxear con nadie. Necesita boxear conmigo para que se retire con algo de dinero. Le voy a ganar porque me voy a preparar bien para esa pelea, aparte él ya está viejo. Lo que diga o hable a mi no me interesa. Eso es lo que él quiere, llamar la atención”, dijo Julio César Chávez Jr. quien se encuentra enfocado para su próximo compromiso.

Luego de aquella épica victoria de Sergio Martínez sobre Julio César Chávez Jr., el mexicano buscó la forma de hacer la revancha para intentar recuperar su título del mundo.

“Nunca me ha buscado, Maravilla nunca me buscó. Él estaba retirado, la revancha no me la dio. Él prefirió pelear con Miguel Cotto que conmigo, todo el mundo lo sabe. Nunca le he sacado la vuelta… Lo que pasa es que las cadenas americanas no aceptan que el pelee porque tiene una lesión en la rodilla. Yo he estado dispuesto a pelear con él siempre. Si peleé con Daniel Jacobs con tres años sin boxear, que es lo mejor del mundo, cómo no voy a pelear con un viejo como él que no sirve para nada”, siguió el primer campeón del mundo de peso medio que dio México.

Sobre la posibilidad de una revancha, Julio César Chávez Jr. está dispuesto a pactar un peso, una fecha y sede. Incluso, hasta se muestra confiado y quiere pelear la revancha en Argentina o México.

“La pelea va. En octubre, noviembre o diciembre, que me diga. Pero tiene que ser en México o en Argentina. Yo me imagino que en México sería muy bueno porque en Estados Unidos no aceptan que un ‘viejito’ pelee. Entonces, el problema es él, yo no”, finalizó Julio César Chávez Jr. molesto por el reciente comentario en el cual Maravilla tildó al mexicano de “rajón”, sinónimo de no querer seguir una pelea y perder por nocaut técnico o abandono.

Por lo pronto, Maravilla está cerca de su próximo compromiso el cual será en noviembre o diciembre de este año. Cuando complete las cuatro peleas estipuladas, seguramente recibirá la oportunidad de combatir por el título mundial tan ansiado. En esta ocasión sería ante el japones Ryota Murata quien posee la corona AMB (regular) de peso mediano. Sus intenciones hasta el momento han sido de seguir peleando en un peso no mayor del que está, esto quiere decir que se volvería un poco difícil la posibilidad de una revancha ante el polémico boxeador mexicano quien se encuentra incursionando en los pesos supermedianos y semipesados por el momento, aunque intentará marcar las 168 libras para su próximo duelo.

