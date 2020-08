Fue campeón del mundo con un estilo provocador, se hizo millonario al pelear con Oscar de la Hoya, pero cayó en la pobreza y lucha contra su adicción al crack

Mejores momentos de Ricardo Mayorga (Fuente: El Nuevo Diario de Nicaragua)

Ricardo Mayorga fue un boxeador exitoso arriba del ring, y también debajo ya que él mismo se encargaba de promover sus combates generando un espectáculo a la hora de dar declaraciones o con actitudes muy polémicas sobre sus oponentes. Antes de cada duelo los insultaba, los golpeaba y amenazaba lo cual generaba muchísimo interés en el público de los Estados Unidos. El éxito a través de su lengua filosa estaba asegurado desde antes de subir al ring y lo confirmaba una vez arriba del cuadrilátero gracias a su potencia y fuerza de golpes.

En el año 2003 dio una de las sorpresas más grandes del boxeo cuando noqueó en tan solo tres asaltos al campeón mundial unificado de peso welter CMB, The Ring y Lineal, Vernon Forrest, quien arrastraba un excelente récord de 35 peleas, todas ganadas con 26 victorias antes del límite. El mayor logro del estadounidense hasta ese entonces había sido quitarle el invicto a Shane Mosley, por decisión unánime, que le permitió arrebatarle los cinturones que más tarde expondría ante el centroamericano.

A partir de ese momento todo sería diferente para el apodado Matador, quien hizo numerosas entradas con el tema de Los Fabulosos Cadillacs, el cual lo hacía sentir identificado por su estilo agresivo de pelea. Cory Spinks lo derrotaría en el mismo año que se hizo campeón mundial por decisión mayoritaria y al siguiente año el ídolo puertorriqueño Félix Tito Trinidad le propinó un duro nocaut y decide tomarse un breve descanso.

En el año 2005 le llegó una gran oportunidad, la cual lo catapultó de nuevo a los grandes rivales y escenarios. El 13 de agosto de ese mismo año derrotó al italiano Michael Piccirillo por decisión unánime y se adjudicó la correa del Consejo Mundial de Boxeo en peso superwélter que se encontraba sin dueño. Con un gran apoderado, como en aquel entonces lo era Don King, simplemente tenía la oportunidad de ganarse una buena cantidad de dinero y una pelea sumamente importante.

El 6 de mayo del año 2006 Ricardo Mayorga iría tras su primera defensa, la cual sería ante nada más y nada menos que Óscar de la Hoya. Fiel a su estilo, el de Managua, Nicaragua, insultó de pies a cabeza al californiano de sangre mexicana previo al combate. El Golden Boy lo noqueó en tan solo 6 asaltos y se coronó campeón mundial superwélter del Consejo Mundial de Boxeo. Con tan solo ese combate, Ricardo Mayorga se llevaría el cheque más importante de su carrera: se quedó con una enorme bolsa de 2.5 millones de dólares. Se estima que a lo largo de su carrera el Matador obtuvo algo más de 8 millones de dólares, pero en cuestión de años se le iría de las manos por culpa de las drogas.

Hoy, lejos de los grandes escenarios y de las peleas de pago por evento, Mayorga está viviendo una verdadera pesadilla. Recientemente se viralizaron unas imágenes suyas en donde se lo ve demacrado físicamente, víctima de la droga, puntualmente por su adicción al crack. Sin embargo, a través del gesto de su compatriota y amigo Rosendo Álvarez, gran figura del boxeo nicaragüense, su vida volvió a cobrar sentido. Así se gestionó su inmediata rehabilitación en una clínica para adictos.

“Hace una semana atrás la esposa del bicampeón mundial Ricardo Mayorga me llamó y me solicitó ayuda de emergencia. Me dijo que la situación estaba bastante delicada y que por eso acudía a mí. Ricardo me pidió ayuda, se dispuso a someterse a un centro de rehabilitación y a luchar para vencer esta adicción. Quiere ser un ejemplo para sus hijos y enderezar su vida del infierno que está pasando con las drogas”, expresó Rosendo Álvarez en diálogo con Nicolás Jaime, para Boxeo Mundial.

Automáticamente Rosendo Álvarez, quien actualmente se desempeña como promotor de boxeo, se comunicó con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (Mauricio Sulaimán) y Julio César Chávez, máximo ídolo del boxeo en su país y en Latinoamérica. Ambos se mostraron sumamente solidarios con Ricardo Mayorga y se harán cargo de la internación y gastos que conlleva este acto voluntario por parte del nicaragüense.

“Solicité ayuda para Ricardo Mayorga al licenciado Mauricio Sulaimán y también me contacté con el gran campeón mexicano Julio César Chávez. El último domingo me llamó personalmente el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y me confirmó que la petición que había solicitado ya estaba confirmada. Ricardo Mayorga tiene el apoyo total del Consejo Mundial de Boxeo y de Julio César Chávez. Los gastos de estadía y rehabilitación correrán por cuenta de Julio César Chávez, mientras que los boletos aéreos correrán por cuenta de Mauricio Sulaimán ni bien se abran los aeropuertos, seguramente a Culiacán, Sinaloa en donde se lo tratará con mucho cariño y amor. Estamos muy contentos y agradecidos”, indicó Rosendo quien en cuestión de horas gestionó todo con mucha preocupación por su gran amigo.

Julio César Chávez vivió algo muy parecido en el pasado. Luego de su pelea ante Edwin Rosario comenzó a consumir cocaína y llegó al punto en donde quiso quitarse la vida. Recapacitó, se rehabilitó y hoy en día cuenta con clínicas de rehabilitación en varios estados de México en donde brinda charlas motivacionales y tiene un sinnúmero de profesionales a su disposición para tratar este gran problema social en la comunidad.

Quién es Rosendo el Búfalo Álvarez, la leyenda del boxeo nicaragüense y campeón de la vida por su ayuda social

Biografía de Rosendo el Búfalo Álvarez

Rosendo Álvarez, más conocido como Búfalo, fue campeón mundial de peso mínimo y minimosca por la AMB. Debutó en el año 1992 y en tan solo tres años se coronó campeón mundial al vencer por decisión unánime al tailandés Chana Porpain, quien hasta ese entonces tenía un récord invicto de 35 peleas. Desde ese momento se esperaban grandes cosas para el centroamericano quien militaba en una época en donde abundaban pesos pequeños de muy buena calidad.

Su gran noche llegó el 7 de marzo de 1998, luego de cuatro defensas exitosas, cuando se midió ante el exitoso Ricardo Finito López. En dicha contienda, que tuvo lugar en la Plaza de Toros en la ciudad de México, unificó ante el local y favorito. En juego estuvieron los cinturones AMB y CMB de peso mínimo. En el segundo asalto de la contienda Rosendo conectó un impresionante derechazo al mentón del mexicano enviándolo a la lona, por primera vez en su carrera, y dejándolo en muy malas condiciones. Este último se reincorporó sentido por el potente golpe y pudo sobrevivir a lo que restaba del asalto, aunque todos los presentes sorprendidos se levantaron de sus asientos preocupados por el localista. En el round número seis se produce un cabezazo accidental en donde automáticamente se detuvieron las acciones fallando la pelea como un empate técnico. Rosendo continuaba siendo campeón del mundo, al igual que Ricardo López. Ese mismo año se produciría la revancha, la cual tuvo cita en el hotel Hilton de Las Vegas. Finito resultó ganador por decisión dividida.

En el año 2000, Rosendo Álvarez ascendió a la división de peso minimosca (108 libras) para disputar el título mundial vacante de la AMB con el colombiano Antonio Bebis Mendoza. El nicaragüense perdió por descalificación en el séptimo round. Un año más tarde, cobró venganza de esta derrota, ganándole el cinturón mundial del peso recién mencionado al mismo Mendoza, en una ajustada decisión unánime en 12 asaltos en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas. Luego de cuatro defensas exitosas, en el año 2006 fue derrotado por Jorge Travieso Arce por nocaut en sexto round. Desde ese momento decidió hacer una pelea más en Nicaragua en donde lo descalificaron y finalmente tomó la sabia decisión de retirarse.

La relación entre Rosendo Álvarez y Ricardo Mayorga lleva una buena cantidad de tiempo. Se conocieron en el año 1987, cuando cumplían roles en el ejército de Nicaragua. Los dos eran boxeadores amateurs de la selección de boxeo de dicho país. Desde muy joven Ricardo Mayorga decía que iba a ser campeón del mundo. Muchos compañeros se reían y burlaban de él por estos comentarios y hasta le decían que estaba loco. Es que en aquellos tiempos el boxeo en Nicaragua estaba prohibido. En el año 1993, el boxeo profesional volvió a cobrar vida, mismo tiempo en donde Ricardo Mayorga comenzó su carrera en el campo rentado. Desde ese momento, no sabía hasta dónde llegaría.

Rosendo y Ricardo jamás dejaron de estar de estar juntos. Compartieron muchos momentos abajo del ring, tanto familiares como laborales. Rosendo Álvarez y su esposa fueron los últimos managers en la carrera del Matador trabajando de buena fe con su promotora “Búfalo Promotions” en donde Ricardo Mayorga pudo hacer su buen dinero a sus más de 40 años. Por eso, desde hace algunos años, los dos mantienen comunicación. Pues para Rosendo, las malas amistades acabaron con el dinero y la salud del excampeón mundial de boxeo en peso wélter y superwélter. El mismo Rosendo se ha encargado de estar pendiente de la salud del apodado Matador hasta el día de hoy dejando más que claro que sus intenciones son sacar adelante al “campeón” como lo llama el Búfalo. No solo eso, sino que además cumple un rol social vital en el que brinda charlas motivacionales y cuenta su experiencia de vida a los jóvenes de su país, donde es considerado una leyenda no sólo del boxeo, sino de la vida.

