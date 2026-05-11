Colombia

Cuáles son las ciudades más caras y más baratas para vivir en Colombia, según el Dane: “Prende una alerta: golpea donde más duele”

Expertos advierten que los sectores más sensibles al gasto familiar y empresarial enfrentan un deterioro en su poder de compra, lo que intensifica el desafío para la economía colombiana

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Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
La inflación anual en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia tuvo un nuevo aumento, con alzas destacadas en alimentos y servicios esenciales, según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El dato superó las previsiones y refleja presiones persistentes sobre el costo de vida de las familias colombianas.

De acuerdo con la entidad, el dato anual fue de 5,68% y 0,78% en la variación mensual, cifras que rebasan tanto las expectativas de expertos como los registros de 2025, teniendo encuenta registros de 5,16% y 0,66%, respectivamente, resultado mensual ligeramente por encima del promedio estimado por analistas convocados por el Banco de la República, que esperaban un 0,73%. Los resultados muestran incrementos marcados en sectores clave, con impactos directos y heterogéneos según la región del país y las condiciones sociales.

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El IPC sirve como indicador central para calcular el coste promedio de una canasta de bienes y servicios representativos de los hogares. Por cuarto mes consecutivo, la tendencia al alza muestra que las presiones inflacionarias se han mantenido en el tiempo. La directora del Dane, Piedad Urdinola, advirtió que la escalada de los precios refleja tensiones económicas sostenidas, con efectos sobre el consumo y las finanzas de los hogares colombianos.

El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane
El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

Regiones y ciudades con mayor y menor inflación en Colombia

El impacto de la inflación varió de manera significativa de una ciudad a otra en el país. Pereira lideró el ranking con una inflación anual de 6,76%, seguida por:

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  • Armenia: 6,56%.
  • Bucaramanga: 6,53%.
  • Medellín: 6,43%.
  • Manizales: 6,07%.

Por otro lado, Riohacha registró el menor aumento anual, con 3,46%. Otras ciudades con incrementos más moderados fueron:

  • Santa Marta: 3,95%.
  • Valledupar: 4,07%.
  • Pasto: 4,37%.

Las diferencias regionales se atribuyen a factores como el transporte local, la composición de las canastas familiares y la demanda de determinados productos en cada zona.

De acuerdo con el Dane, hasta abril de 2026, Pereira resultó como la ciudad más costosa de Colombia en el último año - crédito Dane
De acuerdo con el Dane, hasta abril de 2026, Pereira resultó como la ciudad más costosa de Colombia en el último año - crédito Dane

En cuanto al crecimiento mensual, Cúcuta y Armenia registraron la mayor subida, ambas con 1,22%. Les siguieron

  • Cali: 1,09%.
  • Bucaramanga: 1,04%.
  • Neiva: 1,00%.

En sentido inverso, Riohacha tuvo el menor incremento mensual (0,45%). Le siguieron:

  • Pasto: 0,52%.
  • Barranquilla: 0,52%.
  • Montería: 0,57%.
  • Medellín: 0,58%.

Sectores que impulsaron el alza de la inflación en abril

Según el Dane, rubros como el transporte urbano y alimentos fueron fundamentales para el repunte de la inflación. El transporte urbano presentó una variación de 7,27% en abril, aportando 0,32 puntos porcentuales al total nacional. Mientras que en el grupo de alimentos, el precio del arroz tuvo una variación de -0,83% y una contribución negativa de -0,01%. Por su parte, la carne de aves registró una caída de -0,23% y no tuvo efecto en el resultado global.

Según el Dane, Cúcuta fue la ciudad más cara de Colombia en abril de 2026. Riohacha fue la menos costosa - crédito Dane
Según el Dane, Cúcuta fue la ciudad más cara de Colombia en abril de 2026. Riohacha fue la menos costosa - crédito Dane

Riohacha mostró particularidades propias: el rubro de combustibles para vehículos alcanzó una variación de 3,15% y contribuyó con 0,10%. Estos datos reflejan cómo la presión inflacionaria depende de estructuras económicas y patrones de consumo locales.

Además, el Dane reportó incrementos en alojamiento, salud, restaurantes y bienes del hogar, lo que amplía el alcance del fenómeno inflacionario más allá de la canasta básica.

Voces empresariales y académicas alertan sobre los riesgos de la inflación

Especialistas destacaron que el incremento en los precios de los alimentos se ha mantenido durante cuatro meses consecutivos. El investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera puntualizó: “Y ojo, en abril 2026 la inflación en esta división de gasto fue de 6,71%, el máximo desde noviembre de 2023. Algo pasó en 2026, la tendencia es clara”.

Dicha preocupación fue compartida por la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. Dijo que la “inflación de abril prende una alerta: no solo sube, sino que golpea donde más duele. El IPC mensual fue de 0,78%, la inflación anual llegó a 5,68% y en cuatro meses ya acumula 3,87%”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que la inflación de abril golpea donde más duele - crédito @McLacouture/X
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que la inflación de abril golpea donde más duele - crédito @McLacouture/X

Lacouture ahondó en el análisis del informe: “El mayor riesgo está en la composición del aumento: alimentos subió 1,51% y fue el rubro que más aportó a la inflación del mes. También aumentaron transporte, alojamiento, salud, restaurantes y bienes del hogar. Es decir, rubros esenciales para las familias y costos clave para las empresas”.

Acerca de las respuestas políticas, la dirigente recalcó que “el mensaje es claro: la inflación no se corrige solo con tasas de interés. Hay que reducir los costos de producir, transportar y abastecer. Cuando se encarece la canasta familiar, también se debilitan el consumo, la inversión y la generación de empleo formal”.

Mientras que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió: “La inflación disparada, ya vamos por 5,68%. Y así comienzan a ver los efectos de las decisiones de política pública, sobre los cuales tantas personas advirtieron”.

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