Walter, quien en ese entonces tenía apenas 19 años, detalla qué sintió en ese lapso y da una revelación impactante: “Sentí que iba por un túnel y vi una luz que me encandilaba. Fue un 26 de mayo y al otro día mi mamá iba a cumplir años. Le pedí a Dios que no me llevara, quería ver a mi mamá nuevamente. Después, hablando con ella, me cuenta que en el mismo momento, en casa, decía: ‘¡mi hijo se mató, mi hijo se mató!’ Los bomberos se disponían a ingresarme a la morgue y, cuando me destapan me vuelven a tocar el pulso, dicen: ‘Empezó a latir de vuelta, ¡pará que está vivo, no está muerto!’”.