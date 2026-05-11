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IPN desmiente renuncia de Arturo Reyes Sandoval tras difusión de falso comunicado en redes

Rumores sobre salida del director de la institución generan confusión en la comunidad politécnica

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El IPN desmintió la falsa renuncia de su director general.
El IPN desmintió la falsa renuncia de su director general.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desmintió este domingo los rumores sobre una supuesta renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval, luego de que en redes sociales circulara un documento atribuido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo General Consultivo de la institución.

La polémica comenzó después de que una presunta comunicación oficial anunciara que Reyes Sandoval había dejado el cargo y que se iniciaría el proceso para designar a una nueva persona titular de la Dirección General del IPN.

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El documento se difundió rápidamente en plataformas digitales y provocó incertidumbre entre estudiantes, docentes y trabajadores del instituto.

IPN aclara que la información difundida es falsa

Horas después de que el supuesto comunicado se volviera viral, la Secretaría General del IPN emitió una aclaración pública en la que negó la autenticidad de la información y aseguró que la página de Facebook identificada como “Consejo General Consultivo IPN” no pertenece oficialmente a la institución.

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Comunicado del IPN.
Comunicado del IPN.

El Politécnico señaló que cualquier información relacionada con decisiones administrativas, nombramientos o asuntos institucionales únicamente se publica mediante sus canales oficiales de comunicación.

Además, pidió a la comunidad politécnica evitar compartir contenido no verificado para prevenir desinformación.

La institución insistió en que Arturo Reyes Sandoval continúa al frente de la Dirección General y que no existe ningún proceso de sustitución en marcha.

Falso comunicado imitó el lenguaje oficial de las autoridades

El documento que circuló en redes sociales utilizaba un formato similar al de comunicados gubernamentales y contenía frases relacionadas con “legalidad”, “institucionalidad” y “responsabilidad”, lo que contribuyó a que muchos usuarios consideraran auténtica la información.

Comunicado falso.
Comunicado falso.

Incluso, el texto afirmaba que el Consejo General Consultivo iniciaría el procedimiento correspondiente para elegir a un nuevo titular conforme a la normatividad interna del IPN.

Especialistas en comunicación digital han advertido que este tipo de publicaciones falsas suelen ganar credibilidad cuando replican la imagen institucional y el lenguaje habitual de organismos públicos.

Contexto de tensión y denuncias dentro del Politécnico

La difusión de los rumores ocurre en medio de un escenario de tensión interna en el IPN.

En meses recientes, la administración de Arturo Reyes Sandoval ha enfrentado cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas y el manejo de recursos vinculados con la Fundación Politécnico Nacional.

El director ha sido denunciado por irregularidades administrativas.
El director ha sido denunciado por irregularidades administrativas.

El conflicto comenzó después de que el instituto rompiera relaciones con dicha fundación y creara una nueva asociación civil denominada “Corazón Guinda y Blanco A.C.” para administrar donativos y apoyos económicos.

A raíz de ello, surgieron acusaciones sobre presunto desvío de recursos, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que estudiantes y sectores de la comunidad académica realizaron protestas y exigieron mayor transparencia en el manejo administrativo del instituto.

Sheinbaum pidió aclarar las acusaciones contra la administración del IPN

La controversia alcanzó dimensión nacional después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara públicamente que se aclararan las denuncias relacionadas con la administración del Politécnico.

(Crédito: captura de pantalla, modificada con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen)
(Crédito: captura de pantalla, modificada con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen)

Durante una gira reciente, la mandataria señaló que las autoridades educativas debían explicar las acusaciones sobre el manejo de recursos y las diferencias con la Fundación Politécnico Nacional.

No obstante, también reconoció la trayectoria académica y científica de Reyes Sandoval, quien ha desarrollado parte de su carrera como investigador en la Universidad de Oxford.

Hasta el momento, el IPN no ha informado si emprenderá acciones legales por la difusión del falso comunicado, aunque reiteró que toda comunicación institucional será emitida únicamente por medios oficiales.

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval?

  • Médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional.
  • Investigador especializado en biotecnología y vacunas.
  • Realizó estudios de posgrado en el extranjero.
  • Desarrolló parte de su trayectoria académica en la Universidad de Oxford.
  • Fue designado director general del IPN en 2020.
  • Ha impulsado proyectos de investigación científica y cooperación internacional dentro del Politécnico.

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