Aunque el gesto de Messi no fue el único que se escuchó con fuerza en tierras catalanas. También sacudió las estructuras el elogio de Guardiola: “Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel. Hay cosas que no me explico mucho, estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca. Parece que solo existe Europa en el mundo. No entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo. No solo por un año, sino por tanto tiempo. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito”.