Con 10 títulos en poco más de cinco años, entre ellos las dos Copas Libertadores que logró en 2015 y 2018, Gallardo se convirtió en uno de los mejores entrenadores del continente. Por eso fue elegido en la última votación que formuló la FIFA para el premio The Best al DT más sobresaliente de la temporada pasada. Más allá que no llegó al trío final que disputó el galardón, terminó entre los 10 mejores de la lista.