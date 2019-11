Lo hará, no obstante, sin su '9′ titular, el uruguayo Luis Suárez, que se lesionó en el soleo ante el Levante. El puesto del delantero en el once debería ser para Ousmane Dembélé, a quien Valverde no convocó para el último partido de Liga. El resto del once será el habitual, por lo que Jordi Alba y Sergio Busquets recuperarán la titularidad en detrimento de Sergi Roberto y Arturo Vidal.