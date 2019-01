El Atlético de Madrid no es lo que era. Le producen ocasiones con más facilidad, el 1-0 ya no es una garantía y los abrazos a Jan Oblak al final de los 90 minutos se están convirtiendo en ritual. El esloveno va camino de su cuarto Zamora consecutivo; el premio que se otorga en España al arquero menos goleado de la competición. Los tres anteriores vinieron de manera consecutiva. El éxito en el fútbol se define en las áreas: defender la tuya y acertar en la contraria. Oblak asegura la primera premisa. Recibió solo 13 goles en toda la primera vuelta, y mantuvo el cero en su arco en 9 de ellos. Fiabilidad absoluta. Por su parte, Thibaut Courtois no ha podido levantar un muro en su puerta pese a sus grandes actuaciones ligueras. La fragilidad defensiva del Real Madrid ha penalizado más de la cuenta al belga, al que no le ayudan las apariciones certeras de Keylor Navas en las pocas oportunidades que le brindaron. Las diferencias entre los tres arqueros de los tres grandes de España también ayudan a entender la clasificación actual.