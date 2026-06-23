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La ONG HRANA reportó 127 ejecuciones de penas de muerte en Irán y 809 detenciones en junio

Además, el informe mensual recoge la “represión generalizada” de la libertad de expresión y registró el castigo con 766 latigazos contra 80 ciudadanos, casi 5.000 meses de prisión impuestos y 700 confiscaciones de viviendas y bienes

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La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní
La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní

La ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, aseguró que la situación de derechos humanos en Irán es “preocupante” ya que solo en junio se han registrado 127 ejecuciones de pena de muerte y más de 800 detenciones relacionadas con la libertad de expresión, según su último informe.

Esta ONG reporta una “elevada tasa de ejecuciones, arrestos y condenas severas por diversos cargos” y asegura que en algunos casos de pena de muerte no se han respetado los procesos judiciales.

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“El volumen de casos registrados refleja una situación preocupante y pone de manifiesto la necesidad de una respuesta urgente tanto por parte de las autoridades iraníes como de la comunidad internacional”, concluye el informe de esta ONG de activistas de derechos humanos iraníes publicado hoy y realizado con “pruebas fidedignas e información precisa”, según se lee.

En total, esta ONG de derechos humanos documentó 127 casos de ejecuciones, 19 condenas y 12 confirmaciones de condenas, entre ellos personas que participaron en las protestas de enero contra el gobierno, que han sido acusados de crímenes de guerra y asesinato.

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Además, el informe mensual recoge también la “represión generalizada” de la libertad de expresión y habla de un total de 809 detenciones “arbitrarias” y también de 766 latigazos contra 80 ciudadanos, casi 5.000 meses de prisión impuestos y casi 700 confiscaciones de viviendas y bienes.

Y también un “alarmante” aumento de la violencia contra las mujeres, con 12 feminicidios este mes, además de 2 asesinatos de menores de edad.

Por ello la ONG pide “acción internacional y nacional urgente y eficaz para abordar estas violaciones y proteger a las víctimas” y para “mejorar la situación de los derechos humanos en Irán”.

En medio de todo esto, el estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Ejecuciones en Irán
Ejecuciones en Irán

Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días.

Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.

El diplomático anticipó, sin embargo, que “la situación no será la misma que antes de la guerra” en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que “nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país”.

“Y no permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro”, recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho.

Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán -país con el que comparte la soberanía de este paso- “qué disposiciones se necesitan para el estrecho”.

Aseguró que Irán no ve el estrecho de Ormuz como una potencial fuente de ingresos.

Por otra parte, el embajador desmintió en nombre de su gobierno que Irán haya aceptado que expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) realicen inspecciones en las instalaciones nucleares en este país.

“No ha habido negociaciones serias en relación a este asunto, así que cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta”.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Bahreini dijo que su país será el único que decidirá sobre el uso de sus activos en el extranjero que serán descongelados, conforme a la decisión anunciada en la víspera por Estados Unidos.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar, y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses.

Precisó que serán 12.000 millones de dólares descongelados en dos tramos de 6.000 millones de dólares, el primero de los cuales “o ya está hecho o está en proceso de completarse”.

El diplomático señaló también que su país negocia con EE.UU. “con mucha prudencia porque no hay razón para confiar” y que si se ha sentado en la mesa de negociaciones ha sido en respuesta al pedido de países que considera “amigos” y porque no quería seguir perjudicando la economía mundial.

Sobre la continuación de las negociaciones, indicó que todavía queda formar dos grupos de trabajo que se dedicarán en paralelo a la cuestión de la anulación de las sanciones y a las actividades nucleares de Irán.

(Con información de EFE)

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