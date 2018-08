La realidad es que Keylor Navas siempre estuvo discutido en la portería del Real Madrid. Las estadísticas no son la verdad última, no todas las paradas son igual de importantes y en la opinión pública pesan errores grotescos como el que abrió los cuartos de final frente al Bayern de Múnich por una mala posición abandonado el primer palo en un tiro escorado o aquel balón que se le escurrió en el Bernabéu en el 0-3 de la Juventus que casi apea a su equipo en semifinales. Por alguna razón, al portero belga no le lastran tanto los goles de caño frente al FC Barcelona esa misma temporada.