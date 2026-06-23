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Alemania estrena un campus con cientos de cursos gratuitos en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia

La plataforma impulsada por Schleswig-Holstein y la Unión Europea ofrece talleres presenciales y acceso digital para públicos de todas las edades, con especial foco en la inclusión y la formación de nuevas habilidades para el mercado laboral

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La nueva plataforma Digital Learning Campus ofrece formación en inteligencia artificial, realidad virtual y otras áreas, con talleres presenciales y en línea disponibles en once localidades (Captura de video)
La nueva plataforma Digital Learning Campus ofrece formación en inteligencia artificial, realidad virtual y otras áreas, con talleres presenciales y en línea disponibles en once localidades (Captura de video)

En Schleswig-Holstein, región del norte de Alemania, se inauguró un proyecto que marca un nuevo rumbo en la educación extracurricular: el Digital Learning Campus (DLC), una plataforma que reúne más de 600 cursos gratuitos sobre inteligencia artificial (IA), realidad virtual y aumentada y otras tecnologías avanzadas.

Según informó la agencia de noticias Euronews, esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, busca democratizar el acceso a competencias digitales y ya alcanzó a más de 5.000 personas desde su lanzamiento en marzo de 2024.

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El proyecto, gestionado por el Ministerio de Educación de Schleswig-Holstein y cofinanciado por la Unión Europea, cuenta con un presupuesto total de 38 millones de euros (USD 43.41 millones): la región aporta el 50%, la política de cohesión europea el 40% y el 10% restante proviene de 29 socios, entre universidades y entidades públicas.

Una red de aprendizaje accesible para todos

El programa prioriza el aumento de la participación femenina en disciplinas científicas y tecnológicas, con actividades centradas en herramientas digitales y nuevas tendencias (Captura de video)
El programa prioriza el aumento de la participación femenina en disciplinas científicas y tecnológicas, con actividades centradas en herramientas digitales y nuevas tendencias (Captura de video)

Con la colaboración de instituciones públicas y privadas, el DLC se instaló en once localidades de Schleswig-Holstein, incluyendo Flensburgo, Schleswig, Kiel y Lübeck. Sus sedes presenciales funcionan en espacios no convencionales, como jardines, mercados o centros comerciales. De acuerdo con el portal de noticias, cualquier persona puede inscribirse en los talleres sin requerir conocimientos previos en programación o robótica. La oferta incluye tanto módulos presenciales como en línea, lo que amplía las posibilidades de participación.

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El responsable del proyecto en Lübeck, Thomas Lange explicó en declaraciones recogidas por Euronews que “optar por lugares alternativos fuera de la universidad, de la escuela y de las empresas refuerza el atractivo de la oferta. Los cursos los imparten o animan empresarios y profesores universitarios, por lo que el aprendizaje y las necesidades del mercado convergen”.

Destacó que el objetivo es ofrecer “oportunidades gratuitas de aprendizaje digital para todos en la ciudad, desde alumnos hasta jubilados, desde migrantes hasta técnicos, y todo es gratuito. Tenemos un umbral de acceso muy bajo para que las personas participen y encuentren una forma de involucrarse en el aprendizaje, mejorando así sus vidas”.

La organización de los cursos permite a los ciudadanos inscribirse con facilidad en cualquiera de la docena de talleres activos. El enfoque busca incluir a públicos diversos y reducir las barreras de entrada, alineando la formación digital con la realidad del mercado laboral de la región.

Impulso a la participación femenina en tecnología

El programa, respaldado por la Comisión Europea, busca ampliar el acceso a habilidades tecnológicas sin exigir conocimientos previos y registra actividad sostenida (Captura de video)
El programa, respaldado por la Comisión Europea, busca ampliar el acceso a habilidades tecnológicas sin exigir conocimientos previos y registra actividad sostenida (Captura de video)

Uno de los ejes del Digital Learning Campus es impulsar la presencia de mujeres en las áreas de ciencia y tecnología. La asociación MINT4Girls, integrada por estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, acompaña a unas 50 jóvenes de la región en su acercamiento a disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Según detalló el portal europeo, la visita al campus es un paso clave en la agenda de la organización.

La responsable de la asociación, Printha Tharmabalan, explicó que “la IA y todo lo relacionado con ella son algo relativamente nuevo, y el ámbito digital no está muy representado en clase. Podemos venir aquí y participar en muchos talleres. La digitalización es cada vez mayor y estas chicas saben que este es el futuro”.

El campus pone a disposición de los participantes 400 cursos presenciales y una plataforma en línea con otras 230 propuestas, cuyos contenidos van desde la inteligencia artificial hasta la realidad aumentada. Esta estrategia busca preparar a los jóvenes –y especialmente a las jóvenes– para las demandas del futuro laboral.

Plataforma digital y expansión del modelo

La plataforma ofrece módulos de una a seis horas sobre competencias demandadas por empresas y plantea asociarse con escuelas, universidades y compañías EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
La plataforma ofrece módulos de una a seis horas sobre competencias demandadas por empresas y plantea asociarse con escuelas, universidades y compañías EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

El DLC funciona también como una plataforma digital donde los estudiantes pueden acceder a cursos de una a seis horas de duración sobre temas que no suelen abordarse en la educación formal, pero que ya resultan esenciales para las empresas. La plataforma ha registrado 20.000 cursos reservados y 60.000 visitas desde su apertura.

Stefan Lemke, asesor de políticas sobre competencias futuras en el ministerio regional, señaló que “el futuro del DLC podría ser que se convirtiera en socio de colegios, universidades y empresas y que podamos aprender juntos cómo puede ser el futuro. Tiene el potencial de inspirar también a otras regiones de Europa”.

La experiencia de Schleswig-Holstein abre nuevas perspectivas para la actualización digital y el acceso universal a competencias que ya resultan indispensables en el mercado laboral europeo.

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