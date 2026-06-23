AICM podría habilitar espacios para taxis de plataformas digitales, buscan ampliar opciones de transporte para turistas

(Foto: especial)

El Congreso de la Ciudad de México analiza habilitar zonas de ascenso y descenso, o puntos de encuentro, para que los taxis de plataformas digitales —como Uber y Didi— puedan ingresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se trata de una iniciativa propuesta por la diputada Olivia Garza de los Santos, del Partido Acción Nacional (PAN), que tiene el objetivo de ampliar las opciones de transporte en dicha terminal aérea, la cual, considera, es la principal puerta de entrada a México.

La propuesta surge en un contexto de alta demanda y restricciones para los usuarios que llegan o salen del AICM. Año con año, más de 44 millones de pasajeros utilizan las instalaciones del aeropuerto, cifra que se ha incrementado de forma significativa con la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que ha traído a la ciudad a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

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La saturación de los servicios tradicionales y los operativos recientes han hecho más evidente la dificultad que enfrentan los viajeros para trasladarse de manera eficiente y segura.

La iniciativa de la diputada Garza de los Santos plantea que las Secretarías de Movilidad (SEMOVI), Seguridad Ciudadana (SSC), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil y el Grupo Aeroportuario Marina analicen la viabilidad jurídica y técnica para habilitar espacios exclusivos donde los taxis por aplicación puedan operar legalmente. La legisladora sostiene que quienes arriban a la capital deben contar con la libertad de elegir servicios de transporte que garanticen seguridad, transparencia y certeza en el traslado.

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CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2017.- Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y de otros estados del país, se manifestaron en las inmediaciones del AICM para exigir la prohibición del servicio de UBER en el mismo, pues declaran que es una competencia desleal que ha visto afectado sus ganancias. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El conflicto entre taxis concesionados y plataformas digitales

Actualmente, los usuarios del AICM que desean utilizar un taxi de plataforma digital deben salir del perímetro del aeropuerto para abordar un vehículo, lo que los expone a largas caminatas y tiempos de espera. Esta situación deriva de las restricciones impuestas por las autoridades aeroportuarias y la presencia de operativos implementados por la Guardia Nacional, cuyo objetivo es impedir la operación de taxis por aplicación dentro de la zona federal del aeropuerto.

La normativa vigente exige que los servicios de transporte que ingresen a puertos y aeropuertos cuenten con placas y licencias federales, así como con revisiones médicas periódicas para sus conductores.

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Los conductores de taxis concesionados han manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a la presencia de plataformas digitales en el aeropuerto, argumentando que compiten en condiciones desiguales.

Las tensiones han derivado en protestas y bloqueos, además de la aplicación de sanciones que van desde amonestaciones verbales hasta multas y remolque de vehículos reincidentes. A pesar de los operativos, la demanda de servicios por aplicación no ha disminuido. Muchos usuarios siguen optando por estas alternativas debido a la posibilidad de conocer el costo del viaje con anticipación, compartir su ubicación en tiempo real y elegir el tipo de vehículo.

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En el marco de la iniciativa, se ha señalado que la experiencia internacional demuestra que los aeropuertos más transitados del mundo han optado por regular y habilitar espacios específicos para taxis de plataforma, en vez de prohibirlos.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, realizada vía remota, la diputada Garza de los Santos sostuvo que el problema no debe verse como una disputa entre modelos de negocio, sino como una cuestión de derechos de movilidad para los usuarios.

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FOTO DE ARCHIVO (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Perspectivas de regulación y retos para el AICM

“La Ciudad de México debe estar preparada para recibir al mundo con infraestructura moderna, servicios eficientes y opciones de movilidad acordes con las necesidades actuales. Quien llega a nuestra ciudad debe poder decidir libremente cómo trasladarse con seguridad, transparencia y certeza”, aseveró la legisladora panista.

De aprobarse la propuesta, las autoridades tendrían que establecer mecanismos de coordinación que permitan la creación de áreas reguladas dentro o en las inmediaciones del aeropuerto, donde los taxis de plataforma puedan recoger pasajeros de forma ordenada y supervisada.

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“Lo que proponemos es una solución razonable y ordenada. No estamos planteando eliminar servicios existentes ni generar privilegios para nadie. Lo que buscamos es que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y el Grupo Aeroportuario Marina establezcan mecanismos de coordinación para crear áreas reguladas dentro del aeropuerto donde las plataformas digitales puedan operar legalmente”, declaró Garza de los Santos.

Este ajuste pretende reducir la incertidumbre tanto para usuarios como para conductores, brindar mayor certeza jurídica y fortalecer la capacidad operativa del AICM frente a eventos de gran magnitud.

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