¿AMLO mató a su hermano? La historia que reviven en redes sociales

El caso ocurre el 9 de junio de 1969, cuando José Ramón López Obrador, de 14 años, cae en la entrada de “Novedades Andrés”, cerca del Mercado Pino Suárez, con una herida letal. (Infoabe-Itzallana)

Una nota de El Universal sobre una supuesta conversación con el escritor Carlos Monsiváis volvió a poner en circulación uno de los episodios más polémicos y dolorosos en la biografía de Andrés Manuel López Obrador: la muerte de su hermano menor en Villahermosa, Tabasco, en 1969.

Lo que circula en redes

Fue la cuenta de @MElenaPerezJaen en X (antes Twitter) la que difundió imágenes de lo que presuntamente serían páginas del diario tabasqueño Rumbo Nuevo, correspondientes al 9 de junio de 1969. En ellas se narraría la muerte de José Ramón López Obrador, de 15 años, dentro del negocio familiar “Novedades Andrés”, ubicado en las calles Progreso y Primavera de Villahermosa.

PUBLICIDAD

La autenticidad de dichas imágenes no ha sido verificada de forma independiente.

Algunos testigos dijeron que ambos hermanos estaban forcejeando cuando la pistola se accionó (Foto: Twitter/@MagdaGraciasFCH)

La supuesta cita de Monsiváis

El detonante fue una nota de El Universal que recuperó una conversación atribuida al cronista Carlos Monsiváis, en la que este habría dicho sobre AMLO:

PUBLICIDAD

“A Andrés Manuel lo estimo mucho, pero la verdad… ¡Está loco! Sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Hace algunos años le di cobijo cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años; había asesinado, accidentalmente, a su hermano.”

La cita, cuya origen y fecha exacta no están precisados en los materiales disponibles, no ha podido ser corroborada y circula sin contexto editorial claro.

PUBLICIDAD

Lo que habrían registrado los periódicos en 1969

Según las imágenes difundidas en redes, el diario Rumbo Nuevo habría publicado dos versiones sobre los hechos:

Versión oficial: José Ramón habría tomado una pistola escuadra Super Colt calibre 38 de un casillero del negocio, la manipuló de forma imprudente y el arma habría caído del mostrador disparándose accidentalmente. Andrés Manuel, según su presunta declaración ante el Ministerio Público, estaba de espaldas cuando escuchó el disparo.

Versión “callejera”: ambos hermanos habrían estado jugando con el arma y esta se habría accionado durante ese forcejeo.

El certificado médico legista, según los documentos difundidos, indicaría que la bala tuvo una trayectoria de abajo hacia arriba, sin precisar distancias ni puntos de entrada y salida. La causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio por herida de arma de fuego en la masa encefálica. Nadie fue detenido.

PUBLICIDAD

(Foto: Facebook/Andrés Manuel El FRaude)

Un episodio que ya había llegado a la política

No es la primera vez que este asunto resurge en el debate público. El episodio tiene una historia propia dentro de la vida política de López Obrador, y ha reaparecido en los momentos más tensos de su carrera.

El antecedente más conocido ocurrió durante el debate del 7 de marzo del año 2000, transmitido en el programa de Joaquín López-Dóriga. En plena campaña por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el panista Diego Fernández de Cevallos lanzó una de las acusaciones más directas que se recuerdan en la historia de los debates mexicanos: “Yo a usted tendría que acusarlo de asesino”, dijo, sosteniendo publicaciones de la época que señalaban a Andrés Manuel como responsable de la muerte de su hermano.

PUBLICIDAD

La respuesta de AMLO fue inmediata y contundente. Acusó al PRI y al PAN de utilizar “un accidente que sufrió mi hermano” para atacarlo y enlodarlo políticamente. No negó los hechos —la muerte de José Ramón— pero sí rechazó de plano cualquier responsabilidad criminal.

Tras aquel debate, el tema bajó el volumen en los medios tradicionales, aunque nunca desapareció del todo. En cada ciclo electoral, usuarios en redes sociales y opositores al tabasqueño rescataban el episodio como argumento de ataque. Con la llegada de las plataformas digitales, la historia encontró un nuevo canal de circulación, más rápido y menos filtrado que la prensa impresa.

PUBLICIDAD

Ahora, con la supuesta cita de Carlos Monsiváis como detonante y las imágenes del Rumbo Nuevo circulando en X, el tema vuelve a estar sobre la mesa —esta vez con documentos visuales que, verificados o no, ya recorren miles de timelines.

¿Qué queda pendiente?

Lo que sí puede afirmarse es que la muerte de José Ramón López Obrador el 9 de junio de 1969 es un hecho histórico registrado. Lo que permanece en disputa, más de cinco décadas después, es su interpretación: accidente, imprudencia o algo más.

PUBLICIDAD

Las imágenes del periódico tabasqueño, la cita atribuida a Monsiváis y la discusión que vuelve a abrirse en redes son, por ahora, piezas de un rompecabezas que nadie ha terminado de armar con certeza. Lo que sí es claro es que cada vez que el nombre de AMLO vuelve a ocupar espacio en la conversación pública —incluso después de dejar la presidencia— este episodio regresa con él, como una sombra que la política mexicana no ha podido, o no ha querido, dejar descansar.