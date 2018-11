Evidentemente, el número de títulos no es un argumento definitivo. La Copa del Mundo siempre tendrá más importancia que la Copa del Rey de España. Y no triunfar en la selección es un factor demasiado atractivo para muchos fans del fútbol como para no recriminárselo a Leo. El rosarino consiguió un Mundial Sub-20 (al igual que Diego Armando) y una medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, pero con la selección mayor su récord más doloroso es que colecciona cuatro derrotas en cuatro finales. Y peor todavía: cero goles. Extraña, porque no se puede decir que el 10 no haya aparecido en momentos cruciales de su carrera como futbolista: en 28 finales con el FC Barcelona, marcó 28 goles y solo perdió seis.