Pautips resolvió algunos interrogantes sobre su boda y su futura vida en pareja

Tras dos semanas de haber recibido una romántica propuesta de matrimonio en la Torre Eiffel, Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, resolvió las dudas de algunos seguidores sobre lo que será la boda con Ronald Moscoso y sus primeros días como esposos.

Según contó la creadora de contenido a través de Instagram, ella y su pareja todavía no tienen planeado nada para ese día ni para la luna de miel. No obstante, son varias las bromas que han hecho al respecto.

“Viajamos tanto como novios que hemos dicho que la luna de miel será para quedarnos en casa y alejados de las redes sociales”, aseveró la influenciadora.

De igual manera, Pautips mencionó que, después de casarse, seguirá viviendo en Miami (Estados Unidos) con Ronald Moscoso, quien es nacido en ese país, aunque con familia colombiana.

“¿Han tenido choques culturales?”, le preguntaron a la joven figura de redes sociales, tras lo cual contestó: “Él es de familia colombiana, pero nacido en Estados Unidos, así que tiene muchas costumbres gringas; por ejemplo, dice que no sin miedo, a veces no conjuga bien el español y nos entendemos mal, pero nada que no se pueda solucionar”.

Por último, Pautips confesó que quiere ser madre y no solo una vez, pues admite que los bebés le causan mucha ternura. Sin embargo, advirtió que todavía no está preparada para todo el trabajo que conlleva esta responsabilidad y, al menos por ahora, esto no será una realidad.

La estafa que sufrió Pautips hace pocos días

De acuerdo con lo expuesto por la influenciadora a través de su cuenta de Instagram, hace meses compró un palco para asistir con sus amigos al evento. Sin embargo, cuando llegaron a la capital antioqueña se enteraron que perdió su dinero porque las boletas en cuestión pertenecían a puestos inexistentes.

“Resulta, pasa y acontece que yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y, hace unos días, me dijeron que ese palco no existe y que se está revendiendo a otras personas”, explicó en un principio.

En aquel momento, Pautips pidió tener cuidado a sus seguidores y a todos aquellos que estuvieran buscando entradas para la segunda presentación de Bad Bunny en Medellín, la cual se llevó a cabo el 19 de noviembre en el mismo escenario deportivo, ya que quien la estafó a ella continuaba en búsqueda de incautos para robarles el dinero.

“Si a ustedes les están vendiendo un palco Yonaguni 60, 61, 62 y 63, tengan mucho cuidado porque es una estafa. A mí me han dicho varias personas que también les han vendido ese palco”, agregó.

De igual manera, la creadora de contenido aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a la persona que la engañó y dijo que le cobró una millonada, la cual espera que le sea devuelta “porque si no lo hace ya verá”.

“Eso no se hace, quien sea que esté estafando a un montón de gente con la ilusion de ir al concierto está obrando mal, entre otras cosas, porque cobra millones de pesos ¡Eso está muy mal! ¡Qué mala experiencia!”, concluyó.