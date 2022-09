Juan Duque preocupó a sus seguidores por ir a terapia después de que Lina Tejeiro hiciera dura confesión

Lina Tejeiro, Andy Rivera y Juan Duque van a terapia. Fotos Instagram

Dos músicos y una actriz que hacen parte de la agenda mediática con cada declaración que ofrecen públicamente. Se trata de el hijo del vocalista Jhonny Rivera, Andy Rivera, la tan mencionada en la red, Lina Tejeiro y su actual pareja, Juan Duque. Los nombres de los tres resuenan últimamente en las plataformas digitales a causa de dilemas relacionados con el amor.

Desde que la mujer de 30 años y el influencer viralizaron su romance, los internautas se dedican a relacionar cualquier actitud de Rivera con su ex. Asimismo, cuando Duque o Tejeiro se expresan por medio de sus perfiles personales se generan debates entre los fanáticos debido a que consideran que los famosos optan por referirse hacia el intérprete de ‘Espina de rosa’ y ‘Mi monumento’.

Cabe anotar, para las personas que no están enteradas del pasado de la modelo, que hasta marzo del año en curso intentó reconstruir el amor que no estaba funcionando con Andy Rivera, pero las cosas no se dieron. Meses después, la empresaria optó por abrirle el corazón a otra persona y, en ese momento, fue cuando llegó a su vida el antioqueño de 26 años.

A través de su cuenta de Twitter @wawawanduque , Duque publicó un video en el que le dio los ‘’Buenos días‘’ a su público. Expresó, al parecer, que se dirigía a una sesión de terapia junto su familiar, colega y ’Personal Manager’, Federico Duque.

Juan Duque asistiría a una sesión psicológica con un familiar. Twitter: @wawawanduque

Hace menos de tres días Lina Tejeiro reveló que necesitó ayuda psicológica al terminar su relación con Andy Rivera. Como consecuencia de la más reciente grabación que su novio subió a la web, varios cibernautas expresaron que posiblemente el creador de contenido está asistiendo a sesiones con especialistas debido a que quiere estar bien mentalmente con la finalidad de seguir teniendo una relación idónea con su enamorada; sin embargo, otros señalan que muy posiblemente la forma ‘’cómica‘’ en la que expresó ‘‘su ida a terapia‘’ tiene otras connotaciones y señalamientos hacia el ex de su novia.

Aunque no se han realizado declaraciones oficiales por parte de las figuras públicas, las especulaciones de los usuarios continúan. Quienes están en contra de la posibilidad de una reconciliación entre la actriz y el compositor que inició su carrera musical desde los 12 años y algunos haters que prefieren la nueva pareja que oficializó su romance en un hospital, afirman en las diferentes aplicaciones de interacción social que el mensaje de Duque estaba enfocado en ofender a Andy Rivera.

Múltiples usuarios consideran que la ‘’ironía‘’ que transmitió Duque en el clip que dura menos de 10 segundos hizo referencia al hecho de que desde hace aproximadamente un mes, Rivera está recibiendo ayuda psicológica para controlar su ansiedad. Afirman que, a modo de burla, el influencer quería criticar a la ex pareja de su media naranja; sin embargo, hay quienes participan en el debate comentando que ese último argumento ‘’es muy cruel‘’ y que, si así fuera, el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ no apoyaría a Tejeiro con la etapa que pasó buscando auxilio psíquico y anímico.

