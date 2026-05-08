David Luna reveló cuál sería el “plan” de Gustavo Petro e Iván Cepeda: estaría inspirado en vieja estrategia de Vladimir Putin en Rusia

Ilustración en acuarela de Gustavo Petro e Iván Cepeda junto a Vladimir Putin y Dmitri Medvédev, con las banderas de Colombia y Rusia, y la Casa de Nariño de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un extenso hilo en X, en el que expuso -paso a paso- cómo se fraguó la estrategia con la que buscaría perpetuarse en el poder, el exsenador, exministro y excandidato presidencial David Luna alertó el jueves 7 de mayo sobre la que sería la estrategia del primer mandatario, Gustavo Petro, y el senador Iván Cepeda, su ficha en la contienda, que comparó con lo que sucedió en Rusia.

Según Luna, la intención de Petro sería, palabras más, palabras menos, la de “gobernar en cuerpo ajeno”, lo que estaría inspirado en el modelo de Putin en el país euroasiático, cuando salió por un periodo del palacio del Kremlin para darle paso a su principal aliado, Dmitri Medvédev; una especie de transición que le permitió regresar con más fuerza al primer cargo del país, que ocupa de forma ininterrumpida desde 2012.

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Dmitri Medvédev fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012 y habría allanado el camino para el retorno del dictador Vladimir Putin al poder en Rusia - crédito Yuri Kochetkov/REUTERS

La advertencia hecha por el excongresista y exaspirante se conoció a 92 días de la fecha en la que, por mandato constitucional, Petro debe dejar la Casa de Nariño, al haberse cerrado desde 2015 la puerta a la reelección presidencial. Según Luna, lo que buscaría el líder de izquierda es que Cepeda llegue al poder y, de esta manera, le abra de nuevo las puertas del Ejecutivo a Petro, que buscaría retornar al cargo principal.

La ‘estrategia’ de Gustavo Petro que estaría inspirada en Rusia

En su esbozo, el excandidato indicó que la maniobra se asemeja al proceso vivido en Rusia en 2008, cuando Putin no pudo optar a la reelección inmediata. “Putin no podía reelegirse. Puso a su títere, Medvédev, como presidente y él asumió como primer ministro en el Gobierno de Medvédev. En papel cedía el poder. En la práctica, lo conservaba. Medvédev amplió el mandato presidencial de 4 a 6 años”, advirtió Luna.

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Cabe destacar que, como se mencionaba, en 2012 Putin volvió con más poder, sin la necesidad de utilizar las Fuerzas Militares para irrumpir. “Nunca dio un golpe, cambió las reglas desde adentro. Hoy lleva 25 años en el poder”, explicó Luna, al hacer un recuento de cómo el jefe autoritario llegó por primera vez en 1999 y estuvo en el cargo por nueve años antes de que se diera lo que consideró un relevo ficticio en el poder.

Así pues, el exsenador reiteró que la estrategia de modificar las reglas del juego desde el interior de las instituciones puede deteriorar la democracia sin recurrir a la fuerza. “La democracia no siempre se rompe con tanques, a veces se tuerce con normas hechas a la medida y discursos bonitos”, señaló el exparlamentario y exjefe de cartera, que expresó en consecuencia sus temores ante la radicalización de la izquierda.

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Iván Cepeda es el candidato del presidente Gustavo Petro para la reelección del proyecto progresista en Colombia - crédito suministrada a Infobae Colombia

La cronología de advertencias de David Luna: del “levantamiento social” a la constituyente

Con ese contexto histórico, en el que encontró un paralelo entre lo que quiere Petro y lo que ya sucedió en otras latitudes, el excandidato señaló que Gustavo Petro llegó al poder en 2022 prometiendo no buscar la reelección ni convocar a una constituyente. Sin embargo, recordó que en febrero de 2023 el presidente ya incentivaba un “levantamiento social” desde el balcón presidencial si su proyecto político no avanzaba.

A su vez, en mayo de ese mismo año, Petro se refirió de manera pública a su relación con la Fiscalía General de la Nación, cuyo jefe era Francisco Barbosa. “Yo soy el jefe del Fiscal”, indicó en aquel entonces, en afirmaciones que para Luna representaron, sin lugar a dudas, “un ataque directo a la independencia judicial y muestra del delirio autoritario de quien quiere cada vez más poder”.

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Por su parte, en marzo de 2024, Petro propuso una asamblea constituyente “para que el pueblo gobierne sobre las instituciones”. En esa época, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta retomó esta idea y en agosto de ese año, incluso, presentó un borrador de acto legislativo para habilitar la reelección. “Propone modificar la Constitución para permitir hasta dos mandatos consecutivos o tres discontinuos”, advirtió Luna.

A partir de esa fecha, las propuestas para modificar la Constitución y habilitar la reelección han continuado. En noviembre de 2024, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, admitió en un audio filtrado que dentro del gobierno se discutió la viabilidad de la reelección. Para marzo de 2025, Zuleta insistió en que la reelección de Petro se incluyera en una consulta popular.

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Con este hilo en X, el excandidato presidencial David Luna comparó a Gustavo Petro con Vladimir Putin, en lo que respecta a lo que sería su estrategia de quedarse en el poder - crédito @lunadavid/X

De hecho, recordó cómo en esas fechas el presidente divulgó un nuevo “himno de la revolución” desde sus redes, siendo esta una acción calificada por el exministro como propaganda política con “estética de culto personal”. Además, el exsenador citó al hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando señaló ante los medios de comunicación que “la mini reelección” de Petro era ”el 1 de mayo y en la consulta popular”.

Aunque el proyecto de consulta fue rechazado por el Senado el 14 de mayo de 2025, inmediatamente después, Petro denunció fraude y llamó a asambleas populares en las plazas y a un alzamiento del pueblo, según relató el excandidato frente a la manera en la que ha venido operando Petro y sus aliados frente a lo que han denominado un “bloqueo legislativo”, por la manera en que se ha hecho oposición a sus reformas.

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Los estados de excepción y discursos de Gustavo contra las instituciones

Según Luna, entre 2023 y 2025 el Gobierno ha utilizado mecanismos excepcionales para gobernar sin contrapesos. “Petro decreta emergencia en La Guajira, conmoción interior en Catatumbo y emergencia sanitaria nacional. Tres estados de excepción en dos años”, puntualizó el exministro, que además señaló que ha instalado una práctica de discursos contra las instituciones, consultas o asambleas constitucionales.

Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, el exsenador advirtió que Cepeda ha amenazado con una constituyente o un “acuerdo nacional” para “darle más poder al Presidente”. E insistió en que existe “el más mínimo riesgo de que nuestra democracia se rompa”, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a estos movimientos que se estarían planeando, desde su perspectiva, desde el oficialismo para continuar en el poder.

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“Colombia tiene que pensar muy bien, con estrategia y con altura, por quién votar para que pase a segunda vuelta y tenga la mejor posibilidad de derrotar a Iván Cepeda”, expresó el excandidato, que recordó que no se puede “improvisar” ni “dejar ganar al ego”, pues el país se está jugando su futuro. “La democracia, la independencia de la Corte Constitucional y del Banco de la República están en riesgo”.

Luna concluyó su intervención al expresar su respaldo a los candidatos Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, como parte de la coalición que participó en la consulta del 8 de marzo, que sacó más de 5.000.000 de votos. “Junto a Paloma y a Miguel Uribe, asesinado en medio del fracaso de la Paz Total Siempre enfrentamos las tentaciones golpistas y autoritarias de Petro. Lo seguiremos haciendo, siempre”, concluyó el exsenador.

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