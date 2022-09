Lina Tejeiro reveló detalles que pocos conocían de su relación con Carlos Torres

Lina Tejeiro, actriz colombiana. Foto: Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices que mayor interacción sostiene con sus seguidores a través de redes sociales, por tal motivo, es que constantemente sus seguidores le realizan preguntas que tienen que ver con su carrera como actriz, así como su relación con Juan Duque y lo que ocurrió en su relación con Andy Rivera.

Recientemente, la actriz dio algunas revelaciones sobre lo que habría sido su relación con Carlos Torres, un romance fugaz que tuvo con el protagonista de La reina del flow. La vida amorosa de la también creadora de contenido se robó el show en entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez.

Allí, hablaron del que fue el primer amor de la llanera, cómo y cuándo fue la primera vez de la artista y otros detalles que sus seguidores más fieles quizás desconocían sobre Tejeiro. La pregunta que le formularon fue: “¿Usted dónde probó por primera vez macho?”, a lo que la actriz estalló en risas y respondió con algo de nervios que fue aquí en Bogotá.

Y agregó: “Yo ya estaba aquí en Bogotá y lo primero que probé fue costeño…”, sin embargo, en ese momento Diva Rebeca le pide que confiese si fue Carlos Torres, a lo que Lina responde que prefiere no hablar mucho de esos temas porque si bien, está exponiendo su vida privada, también está exponiendo la de la otra persona que estuvo involucrada sentimentalmente en el pasado.

Foto tomada de Instagram @Carlos1Torres1

Posteriormente, ante la insistencia del personaje interpretado por Omar Vásquez, la actriz de Chichipatos aclaró que Carlos Torres fue su primer novio, más no su primera relación sexual, empero, con la picardía que la caracteriza le dice que el actor también fue su primera vez.

Según dijo Lina Tejeiro, su primera vez con el actor fue algo especial: “Fue muy lindo, éramos muy pequeños, Carlos tenía 17 y yo tenía máximo 15, fue muy bonito, muy sutil, delicado. Es que él es un caballero en todo el sentido de la palabra, él es un lord completo, no hay nada malo que decir de ese hombre”.

Otro de los aspectos que resaltó de su relación, fue el motivo por el que decidieron terminar su relación, pese a que no tenía nada que refutarle al actor, todavía eran muy inmaduros para las cuestiones del amor: “teníamos muchas cosas por vivir, fue un noviazgo súper cortico de un año y ya”.

La actriz al momento de terminar su relación con Torres, comienza un nuevo romance con Sebastián Vega quien también participó junto a ella en el seriado Padres e hijos. Dijo no sentir ningún tipo de remordimiento por haber terminado con las dos celebridades.

“Me encanta que les esté yendo bien, me fascina que a La reina del flow le esté yendo tan bien, no solamente por él sino porque también tengo muchas amigas ahí y que lindo que les haya ido bien… Carlos Torres además de talentoso, es guapísimo, me parece que va por el camino que es”, agregó Tejeiro.

Finalmente, la actriz dijo que, pese a que no tienen comunicación constante con Carlos Torres, quedaron en buenos términos y que en los encuentros que tienen cuando hay algún evento en el que se encuentran, el saludo es cordial.

A continuación, la confesión de Lina Tejeiro sobre Carlos Torres:

