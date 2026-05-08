Millonaria condena contra el Estado por $3,57 billones sacude las cuentas de la infraestructura en Colombia

El tribunal internacional condenó al Estado colombiano a pagar $3,57 billones, generando preocupación por el impacto en las finanzas públicas y los futuros contratos de infraestructura - crédito ANI

El futuro de uno de los litigios más costosos para la infraestructura colombiana acaba de entrar en una nueva etapa. Tras conocerse la decisión arbitral que obliga al Estado a asumir una millonaria condena por la concesión Ruta al Mar S.A.S., la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) empezó a mover sus fichas jurídicas para intentar modificar o controvertir parte del fallo.

Aunque la decisión ya fue emitida por el Centro Internacional de Resolución de Disputas (Cird), dentro de la entidad todavía se analiza con detalle cada uno de sus apartados. El monto en discusión, $3,57 billones, convirtió este caso en uno de los procesos contractuales más sensibles de los últimos años, tanto por su impacto en las finanzas públicas como por lo que puede significar para futuros contratos de concesión en el país.

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La Agencia Nacional de Infraestructura analiza el fallo arbitral del caso Ruta al Mar S.A.S., una de las disputas contractuales más costosas en la historia de Colombia - crédito Ruta Costera

Desde la entidad confirmaron que su equipo legal se encuentra revisando la decisión arbitral con lupa. El objetivo, según explicaron, es identificar eventuales inconsistencias técnicas, contradicciones jurídicas o puntos que ameriten aclaración antes de avanzar a una nueva instancia. La postura de la ANI quedó expuesta en un comunicado divulgado el 7 de mayo, pocas horas después de hacerse público el laudo. Allí la entidad dejó claro que no descarta utilizar todos los mecanismos legales disponibles para controvertir aspectos del fallo, especialmente aquellos relacionados con los cálculos económicos definidos por el tribunal.

“El equipo jurídico de la ANI está evaluando y revisando el alcance del Laudo Final para identificar los puntos de aclaración dentro de los términos que da la Ley”, señaló la entidad. Uno de los elementos que más preocupación genera dentro de la agencia tiene que ver con la metodología usada para calcular la liquidación del contrato. Según el análisis preliminar, algunos conceptos incluidos dentro de la condena podrían exceder, a juicio de la ANI, las obligaciones originalmente pactadas dentro del esquema contractual.

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Por esa razón, una de las primeras acciones que estudia el Gobierno pasa por acudir nuevamente ante el mismo tribunal arbitral para solicitar ajustes puntuales. En concreto, la ANI contempla presentar una solicitud formal de revisión sobre cifras, criterios económicos y componentes que considera ambiguos dentro del documento final. La entidad incluso ya anticipó cuál sería el camino inicial. “Aclaración, corrección o complemento del Laudo Final proferido por el Cird”, indicó el comunicado oficial.

La Agencia Nacional de Infraestructura considera solicitar aclaraciones y revisiones al laudo arbitral ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas para modificar detalles de los cálculos económicos - crédito ani.gov.co.

Ese mecanismo permitiría revisar aspectos específicos antes de escalar la controversia a tribunales nacionales. De acuerdo con los tiempos procesales, la agencia dispone de 30 días calendario para radicar dicha solicitud. Más allá del componente financiero, el caso también encendió alertas dentro del sector transporte por una decisión adicional incluida en el laudo, la terminación anticipada del contrato de concesión.

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Ese punto abre interrogantes sobre la continuidad operativa del proyecto vial y sobre la manera en que podría garantizarse la estabilidad administrativa de una obra que hace parte de los desarrollos estratégicos en infraestructura del país. Aunque la ANI aun no entrega detalles sobre cómo impactaría esa terminación en la operación de la concesión, sí dejó claro que la defensa institucional seguirá activa mientras se agotan todas las herramientas jurídicas disponibles.

Dentro de ese escenario aparece una segunda ruta procesal, acudir ante el Consejo de Estado. Esa posibilidad aún no está confirmada oficialmente como una acción definitiva, pero sí hace parte del análisis jurídico que adelanta la entidad. Si la ANI decide avanzar en esa dirección, podría presentar un recurso de anulación contra el laudo arbitral una vez concluya la etapa de aclaraciones ante el Cird.

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La ANI evalúa también acudir ante el Consejo de Estado para presentar un recurso de anulación, argumentando excesos en la fórmula de liquidación e inclusión de conceptos ajenos al contrato base - crédito Consejo de Estado

La agencia incluso dejó entrever cuáles serían algunos de los argumentos centrales de una eventual demanda. Entre ellos estaría un posible “exceso en la fórmula de liquidación”, además de la inclusión de conceptos que, según la entidad, no corresponderían a la estructura contractual pactada inicialmente.

En el sector de infraestructura, el caso ya genera seguimiento permanente. No solo por la cifra multimillonaria que está en juego, sino porque el desenlace podría sentar precedentes para futuros conflictos entre el Estado y concesionarios privados.

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Expertos consultados por el sector coinciden en que este tipo de controversias terminan influyendo en la percepción de riesgo contractual, la confianza de inversionistas y las reglas bajo las cuales se estructuran nuevos proyectos. En un momento en el que el Gobierno enfrenta fuertes presiones fiscales y múltiples compromisos presupuestales, una condena de esta magnitud adquiere una dimensión aún mayor.