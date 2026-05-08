Secretaría de Salud activó contingencia por cierre de clínicas en Bogotá y pidió al Gobierno Petro restablecer recursos a las EPS

El cierre parcial y suspensión de servicios en varias IPS de Bogotá ponen en riesgo el acceso a servicios básicos y de urgencias en la ciudad - crédito Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá activó planes de contingencia para enfrentar la suspensión de servicios y el cierre de varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en la ciudad, producto de una crisis financiera agudizada por el incumplimiento en los pagos de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) a clínicas y hospitales.

La situación generó preocupación tanto en el sector salud como entre los usuarios, ante la reducción de la capacidad operativa en clínicas de alto reconocimiento y el riesgo de afectación al acceso a servicios básicos y de urgencias. Según la Secretaría Distrital de Salud, en la última semana varias IPS han notificado suspensiones de servicios por la falta de recursos para operar. Entre las afectaciones más relevantes se encuentran:

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Clínica del Trabajador: suspensión temporal del servicio de urgencias en la sede de la calle 161 desde el 26 de mayo.

Clínica Medical: cierre de servicios en las sedes Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín desde el 5 de mayo; en la sede Kennedy, cierre de UCI adultos, cuidados intermedios, diálisis y hemodinamia.

Liga Contra el Cáncer: suspensión temporal en la sede de la calle 116 desde el 4 de mayo por falta de pago de EPS como Sanitas y Famisanar.

Clínica Juan N. Corpas: reducción de camas UCI y renuncias masivas del personal por falta de pago de salarios.

Otras instituciones: durante 2025 también se reportaron cierres o reducción de capacidad en la Clínica Ciudad Roma, Clínica de Occidente, Fundación Hospital San Carlos y el Hospital San Rafael.

El Distrito garantiza la atención de traumas con la habilitación de centros especializados en diversas zonas de Bogotá para casos de emergencia - crédito Secretaría de Salud

La causa principal es la asfixia financiera provocada por el no pago de las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, lo que ha afectado la capacidad de pago de nóminas y proveedores, y ha obligado a muchas clínicas a restringir servicios esenciales.

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Medidas de contingencia y fortalecimiento de la red pública

Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Salud implementó acciones para garantizar la atención a los ciudadanos:

Fortalecimiento de la red pública: se anunció la apertura de nuevos servicios en el Hospital de Usme. A partir del 15 de mayo se iniciará la atención de urgencias y se habilitarán 21 camas de hospitalización. Para finales de junio se espera la apertura total con servicios de cirugía, UCI y hospitalización completa. Atención de trauma: se han caracterizado y equipado centros especializados para asegurar la atención de traumas en diferentes zonas de la ciudad. Red alterna de EPS: a pesar del cierre de algunas IPS, la atención está garantizada a través de la red alterna de las EPS, que han sido instruidas para redirigir a sus afiliados a otras instituciones en caso de cierre temporal. Llamado al Gobierno nacional y a la Adres: se solicitó la adopción de medidas urgentes para restablecer el flujo de recursos y que las EPS salden las deudas con los prestadores privados y la red pública, especialmente en el caso de las Eapb intervenidas.

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El fortalecimiento de la red pública incluye la apertura de urgencias y nuevas camas de hospitalización en el Hospital de Usme desde el 15 de mayo - crédito Secretaría de Salud

Recomendaciones y nuevas herramientas para los usuarios

La Secretaría de Salud recomendó a la ciudadanía mantener la calma y priorizar las consultas según la gravedad de cada caso. Se advirtió que pueden presentarse demoras mientras se reorganiza la red, por lo que se priorizará la atención de los casos más graves. Entre las recomendaciones para los usuarios se destacan:

Utilizar la Línea 137 para orientación en urgencias de salud, disponible las 24 horas, todos los días de la semana.

Contactar a su EPS para orientación en casos no urgentes.

Usar servicios de consulta prioritaria cuando sea posible.

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La Línea 137 es una herramienta exclusiva para la orientación, regulación y direccionamiento de urgencias en salud. La línea, atendida por profesionales capacitados, permite la clasificación de casos, el direccionamiento hacia el centro de salud más adecuado según la red de cada EPS y el agendamiento de citas prioritarias. Además, coordina el despacho de ambulancias en situaciones de riesgo vital y ofrece recomendaciones básicas para el manejo inicial de síntomas.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, enfatizó que el sistema de salud atraviesa “un momento de extrema tensión”, pero aseguró que el distrito está trabajando para que nadie se quede sin atención. “Les pedimos paciencia en las salas de espera, priorizar las consultas según el riesgo y confiar en la coordinación que estamos liderando desde el Distrito”, señaló Bermont.

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La Línea 137 orienta y regula urgencias de salud las 24 horas, proporcionando recomendaciones básicas y coordinación del despacho de ambulancias - crédito Secretaría de Salud

Beneficios del canal de atención 137

La creación de la Línea 137 responde a la necesidad de descongestionar la Línea 123, destinada a emergencias generales, y de mejorar la oportunidad de respuesta en salud. Los usuarios pueden acceder a la Línea 137 de forma gratuita desde cualquier teléfono fijo o celular y también a través de WhatsApp (3022331838). En caso de requerir una atención diferente a salud (seguridad o rescate), la llamada será transferida automáticamente a la Línea 123.